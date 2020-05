Der Umsatz erhöhte sich 2019/20 um 1,5 Prozent auf 2,48 Mrd. Euro. Agrana ist bei Endkunden in Österreich vor allem mit seiner Marke "Wiener Zucker" bekannt. Im Fruchtgeschäft sei man "hinter den Erwartungen geblieben", das Stärke-Segment habe wegen höherer Ethanolpreise mehr Gewinn abgeworfen und höhere Zuckerverkaufspreise hätten den Verlust im Zuckersegment verringert, kommentierte Agrana-Chef Johann Marihart am Donnerstag die aktuellen Geschäftszahlen.

Im Geschäftsbereich Fruchtzubereitungen und Fruchtsaft ging das Betriebsergebnis (Ebit) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018/19 um 27,6 Prozent auf 55,9 Mio. Euro zurück. Zum Ergebnisrückgang führten unter anderem Einmaleffekte im Rohstoffbereich, höhere Kosten und ein geringer als erwartet Absatz bei Fruchtzubereitungen sowie schlechtere Margen bei Fruchtsäften.

Im Stärke-Segment stieg das Betriebsergebnis (Ebit) um 46,7 Prozent auf 75,2 Mio. Euro. Das kräftige Plus lag vor allem an gestiegenen Marktpreisen für Ethanol. Das Ebit im Zuckergeschäft verringerte sich um 28,8 Prozent auf minus 44 Mio. Euro.

Zukunft der Zuckerfabrik Leopoldsdorf mit 100 Mitarbeitern wird "evaluiert"

Das Agrana-Zuckergeschäft soll im nächsten halben Jahr auf den Prüfstand gestellt werden. "Im Laufe der Rübenkampagne im Herbst findet eine Evaluierung statt, was die zukünftige Rübenverarbeitung in Leopoldsdorf anbelangt", hieß es von der Agrana auf Anfrage. Heuer im Herbst würden jedenfalls in beiden niederösterreichischen Zuckerfabriken in Tulln und Leopoldsdorf (beide NÖ) die Zuckerrüben verarbeitet. Potenziell betroffen von einer Schließung der Zuckerproduktion wären in Leopoldsdorf rund 100 Dauerarbeitsplätze, Lager und Verpackung wären nicht betroffen. Auch Agrana-Chef Marihart hatte bei der Bilanzpressekonferenz die Zukunft der Zuckerverarbeitung in Leopoldsdorf offen gelassen.

Positive Nachrichten vermeldete die Agrana vorerst beim Befall mit Rübenrüsselkäfer. Der Käfer ist heuer deutlich weniger verbreitet als 2019 und 2018. Die von der Agrana unter Vertrag genommene Zuckerrüben-Anbaufläche beläuft sich für 2020 auf 85.000 Hektar, davon 34.500 Hektar in Österreich. Negativ auf den Zuckerrübenanbau wirkt sich aber die aktuelle Trockenheit aus.

Die Covid-19-Pandemie hat die Agrana auf der Produktionsseite mit weltweit 57 Standorten und 9.300 Mitarbeitern aufgrund von hohen Sicherheits- und Hygienestandards nur leicht getroffen. Es habe bisher sieben positiv getestete Mitarbeiter gegeben, sagte Firmenchef Marihart. Vier davon seien wieder genesen. Aktuell setzt die Agrana pro Woche rund 1.200 Kubikmeter Ethanol für die Desinfektionsmittelproduktion ab, selbst hergestellt werden 80.000 bis 100.000 Liter Desinfektionsmittel pro Woche. Ein Teil der Produktion geht kostenlos an Sozial- und Blaulichtorganisationen.

Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 unter Einbeziehung der wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen sowie Dauer der Coronavirus-19-Pandemie ist für den Konzern nach eigenen Angaben derzeit nicht möglich. Dies hätte nur "spekulativen Charakter". Vor der Coronakrise rechnete man für 2020/21 beim Konzernumsatz und beim Konzern-Ebit "mit einem deutlichen Anstieg".

Die Aktionäre sollen heuer eine etwas geringere Gewinnausschüttung bekommen. Der Agrana-Vorstand will die Dividende um rund 20 Prozent kürzen. Der Hauptversammlung am 3. Juli wird eine Dividende in Höhe von 0,77 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019/20 vorschlagen. Für 2018/19 lag die Gewinnausschüttung bei 1,00 Euro je Aktie.