„Die Covid-19-Pandemie hat uns deutlich gezeigt, dass die landwirtschaftlichen Betriebe und ihre Beschäftigten mit ihren Erzeugnissen eine entscheidende Stütze für die regionale Versorgungssicherheit der heimischen Bevölkerung darstellen“, betont NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter die wichtige, systemerhaltende Rolle der Agrarbranche als Produzent regionaler, qualitativ hochwertiger Lebensmittel.

Die letzten Jahre zeigen eine weitere Verstärkung eines bestehenden Trends: Immer mehr Landwirte werden zu regionalen Arbeitgebern, wachsen von reinen Familienbetrieben zu Klein- und Mittelbetrieben. „Die bestehenden Betriebe werden größer, auch neue Betriebskonzepte und der Trend zu Hofläden und Direktvermarktung tragen dazu bei, dass die Zahl der unselbstständig Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft seit Jahren kontinuierlich steigt“, so Freistetter.

NÖ-Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter. NÖ LAK

Ein perfektes Beispiel für diese Entwicklung ist der Betrieb der Familie Gatterer in Obergrafendorf im Bezirk St. Pölten, der vom einstigen Nebenerwerbsbetrieb zum erfolgreichen Direktvermarkter mit über 20 Beschäftigten gewachsen ist. „Wir sind mit unseren vielfältigen Produkten immer weiter gewachsen und sehr stolz auf unser Mitarbeiterteam. Neben den Familienmitgliedern arbeiten viele Frauen und Mädels direkt aus dem Ort bei uns. Im Arbeitsalltag wird bei uns sehr viel Wert auf gegenseitige Wertschätzung und Teamfähigkeit gelegt“, betont Betriebsführer Gerhard Gatterer. „Es war, wie wenn du in eine Familie aufgenommen wirst. Ein großes Plus ist natürlich, dass ich jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fahren kann“, lobt etwa die langjährige Mitarbeiterin Ulrike Grießler das familiäre Betriebsklima und ihren kurzen Weg zur Arbeit.

Die breite Auswahl an Erzeugnissen reicht von Fleischprodukten, Brot und Schnaps bis zu Dirndlprodukten (Marmelade, Saft, Sirup) und wird am St. Pöltner Wochenmarkt, im heimischen Hofladen und auch bei ausgewählten Greißlern in der Region angeboten. Noch im September soll mit einem neuen Selbstbedienungsshop, genannt „Speis“, ein weiteres Standbein geschaffen werden. „In unserem neuen Shop sollen Kunden ihren regionalen Einkauf erledigen können. Bei uns wird dadurch ein weiterer neuer Job entstehen“, betont Magdalena Stern.

Landarbeitsgesetz als Meilenstein

Um die landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer Entwicklung als regionale Arbeitgeber zu unterstützen, wurden heuer verbesserte rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen. Mit dem neuen, nun bundesweit einheitlichen Landarbeitsgesetz, das auf Sozialpartnerebene ausverhandelt und nach einstimmigem Beschluss im Nationalrat Anfang Juli in Kraft getreten ist, wurden nicht nur zahlreiche Vorschriften und Regelungen gebündelt, sondern auch bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für die gesamte Agrarbranche geschaffen. „Das Gesetz bietet mit der Möglichkeit von Arbeitgeberzusammenschlüssen ein neues, sehr wichtiges Instrument, um längerfristige Beschäftigung zu ermöglichen. Mittelfristig soll die Branche dadurch attraktiver für heimische Arbeitskräfte werden, neue nachhaltige Jobs im ländlichen Raum sollen entstehen, womit wir auf längere Sicht die Abhängigkeit von Arbeitskräften aus dem Ausland reduzieren könnten“, so Freistetter. Im Detail ermöglicht die neue Gesetzeslage, dass Landwirte ihre Dienstnehmer je nach Arbeitsbedarf und saisonaler Ausrichtung ab sofort gemeinsam beschäftigen können.

Aus- und Weiterbildung gegen Fachkräftemangel

Die zunehmende Digitalisierung und neue, innovative Betriebskonzepte ließen die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Fachkräften in den letzten Jahren rasant steigen. Hier versucht die NÖ Landarbeiterkammer mit einem eigenen, speziell für Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft konzipierten Aus- und Weiterbildungsprogramm einen Beitrag für eine höhere Anzahl gut ausgebildeter Arbeitskräfte zu leisten. Von zahlreichen Fachkursen (Motorsägen-, Stapler- und Krankurse, Pflanzenschutz-Sachkunde, Erste Hilfe) über Schulungen für Büro & Verkauf bis zu Führungskräftetrainings ist das Angebot vielfältig, dazu können viele Kurse und Workshops auch firmenintern absolviert werden.

Als weitere Neuerung wurde auf der Website der NÖ LAK unter www.landarbeiterkammer.at/noe eine Online-Jobbörse für Betriebe und arbeitssuchende Erntearbeiter/innen eingerichtet.