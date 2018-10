„Wir waren uns sicher, dass das der beste Wein ist“, erinnern sich Judith und Erwin Pölz lachend zurück, als sie erwartungsvoll Schlucke ihres ersten, selbst produzierten Weins nahmen. Das war 2003, als die beiden ihren ersten Wein einreichten. „Ein Desaster!“, beurteilen die beiden heute lachend.

Aber durch die Liebe zum Weingarten und, so Erwin, mit jeder Menge Enthusiasmus und Naivität trug die Arbeit im Weingarten Früchte: Mit ihrem Neuburger 2017 holten sie sich im Juni bei der NÖ Landesprämierung 2018 in der Kategorie „Sortenvielfalt weiß“ inmitten der Konkurrenz von 5.069 Weinen den Sieg. „Da war ich baff!“, erzählt Erwin. Und das bereits zum zweiten Mal, denn 2011 konnten sie den Sieg schon einmal nach Hause mitnehmen. Das oberste Podest zum zweiten Mal errungen zu haben, bestätigt das Paar: „Der Neuburger, diese unscheinbare und weiche Sorte, war heuer wie ein Geschenk. Das bestätigt uns, dass das Konzept passt und der Weg passt“, freut sich das Winzerpaar.

Am Rande des Weinviertels, in der Nähe der tschechischen Grenze, liegt der Weinbaubetrieb von Judith und Erwin Pölz. Hier im Bild mit ihren Kindern Joseph, Margarethe und Elisabeth. | Carina Rambauske

Ihre Lebensgeschichte begann in Unterretzbach, einem 600 Einwohner großen Ort im Weinviertel, in dem Erwin aufgewachsen ist. Etwa zehn Kilometer weiter, in Jetzelsdorf, seine Liebe des Lebens, Judith. Die beiden kennen sich seit der Schule und zogen für ihre Studienzeit an der Universität für Bodenkultur nach Wien, um 2002 schließlich doch wieder nach NÖ zurückzukehren. „Die Sehnsucht, hier zu wohnen, war immer da“, verrät Erwin. Denn die Lust am Weinmachen kitzelte ihn schon lange. Die Hingabe war da, der Eifer war da, die landwirtschaftliche Fläche war, seit die Eltern ihnen 2003 ihren Betrieb übergaben, da. Doch das Wissen war es nicht. Das holte sich Erwin neben seinem Bürojob in Wien in Kursen zum Weinbau- und Kellermeister.

Weinbaubetrieb: „Sind ja nicht in der Toskana“

„Wein zu machen ist eine komplexe Sache. Eine, die ich mir einfacher vorgestellt habe“, gesteht der Winzer. Doch die beiden lernten, tüftelten und probierten. Bangten um ihre Trauben, hofften auf Regen, hofften auf Sonnenschein, suchten Antworten auf die jeweiligen Voraussetzungen, die ihnen Jahr für Jahr der Weingarten gab und entwickelten somit sich und ihre Weine stetig weiter. Sukzessive bauten sie ihren Weinbaubetrieb („nicht Weingut, wir sind ja nicht in der Toskana!“) aus: Das alte Wohnhaus wurde umgebaut, ein Verkostungsraum gestaltet, das Presshaus saniert und aus dem alten Erdäpfelkeller ein Flaschenlager gemacht.

„Wir sind Ökos“, sagt das Winzer-Ehepaar über sich. Denn: „Das, was wir tun, muss nachhaltig sein, sodass die nächste Generation auf unser Wirken aufbauen kann“, erklärt Judith. Deshalb werden im Weingarten keine Herbizide und Insektizide gespritzt und kein Kupfer (das als Antipilzmittel dient) eingesetzt. Das alte Bauernhaus ist jetzt ein Niedrigenergiehaus. Sonnenkollektoren sind auf dem Dach angebracht, eine Photovoltaikanlage treibt den Kühlraum an. Der übrigens mittel Crowdfunding finanziert wurde. Bedeutet: 119 Leute beteiligten sich an der Finanzierung und werden in den nächsten fünf Jahren mit Wein-Gutscheinen ausbezahlt. Beispielsweise mit dem Grünen Veltliner „fenomenal“ (von „phänomenal“ und „Frau“), dem Perlwein „Margarethe“ (nach ihrer jüngsten Tochter) oder dem Likörwein „Bezaubernde Fini“ (von Mama Adolfine).

Carina Rambauske

Hinter jedem Pölz-Wein steht eine Geschichte, die Erwin nur allzu gerne erzählt – beim Abhof-Verkauf, am Telefon oder bei privaten Verkostungen. Auch diese haben bereits Geschichte, denn früher liefen sie in einem ganz anderen Rahmen ab: Samstag für Samstag, Sonntag für Sonntag am Küchentisch neben Duplo-Steinen haben die beiden Freunde und Bekannte zum Verkosten eingeladen. Wobei Werner erzählt: dass er es liebt, den Weinviertler Boden unter den Füßen zu spüren. Dass er vor der Lese schon einmal unleidlich sein kann – „stimmt“, bestätigt Judith –, dass er um drei Uhr in der Früh raus zum Lesen geht und um fünf Uhr die Trauben in der Presse sind. Dass er immer ein wenig aufgeregt ist, wenn er Judith die ersten Kostproben des Jahrgangs ins Glas füllt, denn „sie ist die Kritischste“, sagt er.

„Er hat ein bisserl Angst vor meiner Kritik“, sagt sie schmunzelnd. Doch diesen Charme, diese Ehrlichkeit und Authentizität schmeckt man. Das ist auch das Ziel der beiden Weinbauern. „Wir wollen Wein machen, den man gerne trinkt. Einen Wein, den man nicht lagert, der nicht aufdringlich oder kantig ist, sondern geradlinig und gerne zu trinken ist“, erklären die beiden. Also ein sympathischer Begleiter. So, wie es auch die beiden sind.