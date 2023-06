Niederösterreichs beste Weine unter 6.078 Flaschen

Das war eine Mammutaufgabe für die 112 Verkosterinnen und Verkoster. Nicht weniger als 6.078 wurden heuer von 916 niederösterreichischen Weinbau-Betrieben für die Landeswein-Prämierung eingereicht. Am Dienstagabend war dann der große Tag für die Sieger. Sie wurden bei der Landesweingala in der „Konerei“ in St. Pölten geehrt. In 22 Kategorien wurden die beste Tropfen im Rahmen dieser größten Weinprämierung in Österreich ausgezeichnet. Die jeweiligen Sieger dürfen die Flaschen mit dem diesjährigen Landessieger-Siegel kennzeichnen. 30 Prozent der eingereichten Weine entfielen auf die Parade-Sorte in Niederösterreich, dem Grüne Veltliner.

LK NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Bundesminister Norbert Totschnig, RWA-Bereichsleiterin Claudia Mittermayr, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wolfgang und Leo Hagn (Weingut des Jahres), NÖ Weinkönigin Sophie I., LH-Stv. Stephan Pernkopf, NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, NV Generaldirektor Stefan Jauk Foto: NLK, NLK Filzwieser

Neu war seit diesem Jahr die Kategorie „Gereifte Weißweine“, die Weine des Jahrgangs 2020 oder älter umfasst. Die noch jungen Kategorien „Piwi-Weine“, „Orange-/Natural-Weine“ und „Perl- und Schaumweine“ verzeichneten steigende Einreichungen. Am erfolgreichsten schnitt heuer einmal mehr das Weingut Hagn aus Mailberg ab. Mit zwei Landessiegern in der Kategorie „Gereifte Weißweine“ und Sauvignon Blanc sicherte sich Hagn bereits zum siebenten Mal den Titel als „Weingut des Jahres“.

Niederösterreich exportiert 70 Millionen Liter Wein

„Der Wein ist ein Teil der blau-gelben DNA und eine Visitenkarten für unser Land“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei dem Festakt. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager und NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann freute sich die Landeschefin über den hohen Stellenwert des NÖ-Weines. Der Export der heimischen Tröpferl nimmt weiter zu. Jährlich würden bereits 70 Millionen Liter exportiert. Insgesamt zeichnet Österreich für ein Prozent der weltweiten Weinproduktion verantwortlich.

Damit das so bleibt, wird die NÖ Weinmarketing mit den Siegerweinen auch auf Deutschland-Tournee gehen. Aber auch für den heimischen Tourismus ist der Wein ein wichtiger Bestandteil. Bereits jeder fünfte Urlauber in Niederösterreich nennt den Wein als Hauptgrund für sein Kommen.

Landesweinsieger 2023 - Die Stockerlplätze

Landesweinsieger 2023 nach Bezirken

