Anstatt einer großen Abendgala musste auch die Verleihung des 43. Niederösterreichischen Landeswerbepreises coronabedingt in den virtuellen Raum ausweichen. Schon die Jurysitzung im April musste digital durchgeführt werden, heißt es von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKNÖ. Die Qualität der eingereichten Projekte habe darunter nicht gelitten. Jurymitglied Herbert Sojak von der HC Marketing Group, bestätigt: „Die Arbeiten zeigen enorme Kreativität und es war nicht immer leicht, eine Entscheidung zu treffen.“

Der digitale Wandel in der Wirtschaftswelt steht auch in der Videogrußbotschaft Wolfgang Eckers, WKNÖ-Präsident, im Zentrum: „Viele Betriebe haben die Zeit genutzt, um sich digital noch fitter zu machen und so können sie jetzt gestärkt auf den Markt zurückkehren. Dieser Preis soll ihnen Mut zum Geschäftemachen geben, sie stolz machen und ihnen viele Neukunden bringen.“

„Erfolgsfaktor Kreativität“

Die Verleihung des „Goldenen Hahnes“ stand unter dem Motto „Erfolgsfaktor Kreativität“. Insbesondere jetzt brauche es viel Kreativität, um schnell aus der Krise wieder herauszukommen, meint Andreas Kirnberger, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. „Niederösterreichische Kreativbetriebe bieten in jedem Fall regionale Wertschöpfung mit internationaler Qualität auf höchstem fachlichen Niveau“, zeigt sich Kirnberger stolz.

Aus der digitalen Verleihung soll auch ein Film entstehen, erklärt Wolfgang Kessler, Projektkoordinator des „Goldenen Hahn“.

In insgesamt zwölf Kategorien konnten zehn Werbeagenturen den „Goldenen Hahn“ für sich entscheiden. Mit drei ersten Preisen in den Kategorien „Public Relations“, „Eigenwerbung“ und „Kampagne“ gewann die Amstettner Agentur Artattack die meisten Auszeichnungen.

Hier die Gewinner der zwölf Kategorien: