Die Online-Plattform "Weihnachten aus Niederösterreich" soll in den kommenden Wochen regionale Einkaufsmöglichkeiten in den Mittelpunkt stellen. Geboten werde den Konsumenten "eine heimische Alternative zu den internationalen Handelsriesen", betonten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) am Donnerstag. Gerichtet ist die Webseite auch an Unternehmer, ihnen sollen Information und Hilfen beim Thema E-Commerce bereitgestellt werden.

"Die Lage ist sehr ernst: Wir müssen die Infektionszahlen runterbringen und die Wirtschaft in NÖ am Laufen halten," sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Coronakrise setze der NÖ-Wirtschaft ordentlich zu. Aber auch das Geschäft der internationalen Onlineversand-Riesen wie Amazon, Alibaba und Co setzen NÖ-Händler und Produzenten immer mehr unter Druck. "Amazon bringt null Wertschöpfung für die Region", ist Mikl-Leitner überzeugt. Es gehe jetzt darum, der "Übermacht des internationalen Onlinehandels die Stirn zu bieten" und "die Wertschöpfung im Land zu halten."

Die im März dieses Jahres mit NÖ-Händlern gestartete Online-Plattform für regionales Einkaufen (Früher "Niederösterreich nah versorgt", jetzt "Weihnachten aus NÖ") verzeichne mittlerweile bereits über 1.400 NÖ-Händler aus allen Branchen - vom kleinen Elektronikfachmarkt bis zum Fleischereibetrieb. Bis heute hätten sich über 100.000 User auf dieser Plattform informiert und Bestellungen abgewickelt. „Wir wollen den Niederösterreichern mit der Plattform eine faire, sichere und heimische Alternative (Anm: zu den internationalen Onlinehändler Amazon und Co) anbieten", sagt Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

"Die globalen Online-Riesen dürfen nicht unser Geschäft wegschnappen", betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Viele Klein- und Mittelstandsunternehmen hätten mittlerweile die Dringlichkeit erkannt und setzen sich mit Digitalisierung auseinander. "Je digitaler eine Volkswirtschaft ist, desto besser kommt sie durch die Krise", sagt Danninger. Im Coronajahr sei das Weihnachtsgeschäft "wichtiger denn je". Ein Mehrwert der NÖ-Online-Plattform gegenüber Amazon und Co liege für Danninger darin, dass durch den stationären Handel auch "exzellente, praktische Beratung und Service" vor Ort den Kundeninnen und Kunden angeboten werde.

Förderung von Digitalisierungsprojekten

Das Land bietet mit digi4Wirtschaft eine Förderung im Umfang von 20 Millionen Euro an, um rund 1.200 Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Seit dem Start des Förderpakets wurden bereits 16 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst werden, 347 Projekte unterstützt und 238 Arbeitsplätze geschaffen,“ so Danninger. Allein im Einzel- und Großhandel gibt es in Niederösterreich rund 12.900 Betriebe mit rund 138.000 Beschäftigten.

Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker hebt das breite Beratungs- und Unterstützungsangebot der Wirtschaftskammer hervor und appellierte gleichzeitig regional zu kaufen: „Ich hoffe, dass heuer viele Geschenke und Gutscheine von NÖ-Händlern unter dem Christbaum liegen.“

