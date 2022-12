Energie-Schutzschirm: Wirtschaftslandesräte lassen nicht locker

Werbung

Mitte September haben die Wirtschaftslandesräte Jochen Danninger (Niederösterreich), Markus Achleitner (Oberösterreich) und Barbara Eibinger-Miedl (Steiermark) aufgrund der Energiekrise auf „rasche Wirtschaftshilfen des Bundes“ gedrängt.

Bis dato ist im Zuge der Energiekrise noch kein einziger Euro an Wirtschaftshilfen bei den Betrieben in Österreich angekommen. Daher schlagen die drei Wirtschaftslandesräte, deren Bundesländer für jeden zweiten Arbeitsplatz und die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes der Republik verantwortlich sind, Alarm: „Es braucht noch vor Weihnachten einen ‚großen Wurf‘ in Form eines Energie-Schutzschirms für Wirtschaft und Arbeit“, betonen die Landesräte Danninger, Achleitner und Eibinger-Miedl.

Kleine heimische Betriebe stark von hohen Energiekosten betroffen

Einerseits gehe es für viele Betriebe um Planbarkeit und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Firmen aus Ländern wie Deutschland und den USA, die mit deutlich niedrigeren Energiekosten bei der Produktion ihrer Waren kalkulieren können. Andererseits geht es bei immer mehr Unternehmen ums „nackte Überleben“, erklären die Wirtschaftslandesräte: „Gerade kleinere Betriebe, wie Greissler, Bäcker oder Fleischhauer, die schon vor der Energiekrise mit sehr überschaubaren Margen gewirtschaftet haben, stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand, weil sie wegen der Energiekostensteigerungen täglich Verluste schreiben.“ Für diese Kleinunternehmen ist ein möglichst unbürokratischer Schutzschirm notwendig, der zumindest bis Ende 2023 die Fortführung des Betriebs sichert.

Wettbewerbsnachteile zu Handelspartner Deutschland

Ein großes Problem sei der „enorme Unterschied“ bei den Wirtschaftshilfen zwischen Österreich und einem der wichtigsten Handelspartner Deutschland. Die deutsche Bundesregierung nimmt 200 Milliarden Euro in die Hand, um die Energiekosten für Unternehmen und Haushalte abzufedern. Hierzulande fehle ein Energiekostenzuschuss in einer vergleichbaren Größenordnung. „Durch diesen massiven Unterschied entsteht ein enormer Wettbewerbsnachteil für heimische Unternehmen, der viele Arbeitsplätze in Gefahr bringt und – wenn jetzt nicht reagiert wird – zu einer De-Industrialisierung in Österreich führen wird“, so die Landesräte Danninger, Achleitner und Eibinger-Miedl. Große Hoffnungen, dass auf europäischer Ebene noch eine Lösung entwickelt werden könnte, die den Betrieben in Österreich in der Energiekrise helfen könnte, machen sich die Landesräte nicht mehr. Sie sehen den Bund in der Pflicht, um die Energiekrise zu bewältigen.