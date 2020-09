„Unsere intensive Ausbildungsarbeit genießt einen sehr guten Ruf. Angesichts der nahezu identischen Zahl an neuen Auszubildenden können wir zufrieden auf den Wettstreit um kluge und engagierte junge Köpfe zurückblicken. Die Logistikbranche hat darüber hinaus in diesem Jahr durch ihre systemrelevante Arbeit in der Coronakrise weiter an Wertschätzung gewonnen“, sagt Monika Mandl, Leiterin Human Resources Development bei Gebrüder Weiss.

Insgesamt bildet Gebrüder Weiss derzeit 240 Lehrlinge an 27 Standorten aus. Eine erfreuliche Entwicklung nimmt die Ausbildung auch in den Landesgesellschaften außerhalb der D-A-CH-Region, beispielsweise in Serbien: Hier stieg die Gesamtzahl der Auszubildenden von elf im Vorjahr auf aktuell 17.

Ausbildung in Zeiten von Corona: Digitales Lernen

Die unternehmenseigene Online-Lernplattform „myOrangeCollege“ wurde in der Phase weitgehender Kontaktbeschränkungen infolge von Covid-19 zu einem noch wichtigeren Bestandteil der Wissensvermittlung bei Gebrüder Weiss. Ausbildungsinhalte können digital, individuell und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vermittelt bzw. erlernt werden.

„Die Ausbildung erfordert in diesen Zeiten Flexibilität und Eigeninitiative. Unsere Lehrlinge im zweiten und dritten Lehrjahr haben diese Anforderungen in den vergangenen Monaten jedoch mit Bravour gemeistert. Dies wird auch den neuen Lehrlingen gelingen, die wir in der Orange Family herzlich willkommen heißen“, fasst Monika Mandl zusammen.

Mit über 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 150 firmeneigenen Standorten und einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro (2019) zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas.

Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach (Österreich) fasst das Unternehmen neben seinen Hauptgeschäftsbereichen Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von hoch spezialisierten Branchenlösungen und Tochterunternehmen zusammen – darunter u.a. die Logistikberatung x|vise, tectraxx (Branchenspezialist für High-Tech-Unternehmen), dicall (Kommunikationslösungen, Marktforschung, Training), Rail Cargo (Bahntransporte) und der Gebrüder Weiss Paketdienst, Mitgesellschafter des österreichischen DPD. Diese Bündelung ermöglicht es dem Konzern, schnell und flexibel auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.

Mit einer Vielzahl an ökologischen, ökonomischen und sozialen Maßnahmen gilt das Familienunternehmen, dessen Geschichte im Transportwesen mehr als 500 Jahre zurückreicht, heute auch als Vorreiter in puncto nachhaltigem Wirtschafte