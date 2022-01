Wegfall der Schulskitage trübt Skibilanz

Feuchte Polarluft bescherte vergangenes Wochenende den NÖ-Alpen bis zu 80 Zentimeter Neuschnee und sorgte damit für perfekte Pistenverhältnisse etwa am Hochkar, in Lackenhof am Ötscher und in Annaberg. „Wenn es sogar in den Ballungsräumen schneit, dann merken wir in der Regel sofort ein gesteigertes Interesse. Außer die Straßenbedingungen sind allzu winterlich, das schreckt auch wieder ab“, sagt Markus Redl von ecoplus Alpin.

Markus Redl ist Geschäftsführer der ecoplus Alpin. Foto: ecoplus

Nicht abgeschreckt haben die Unmenge an Pulverschnee und der böige Wind letztes Wochenende eine Gruppe von Wintersportlern am Kleinen Ötscher, die abseits der Piste Varianten suchten und dadurch eine Lawine auslösten. Ein 32-jähriger Snowboarder wurde trotz aktiviertem Lawinenairbag 50 bis 75 Zentimeter verschüttet. Er verstarb an Ort und Stelle.

Lawinentoter Kleiner Ötscher: Lawine riss Snowboarder 300 Meter weit mit

Für einen anderen 33-Jährigen ging ein Lawinenabgang noch glimpflich aus: Er wurde rechtzeitig von seinen gut ausgerüsteten Kameraden unverletzt ausgegraben.

Bezirk Lilienfeld Tourengeher verschüttet

„Die Leute hoffen auf Pulverschnee, den es ja auch tatsächlich gab, und starten alle auf einmal los. Die Parkplätze waren voll. Unser Wunsch wäre dann, dass die Leute bei solchen Wetterverhältnissen (Schneefall und Wind) in flachere Gebiete ausweichen. Sie sind zwar zumeist gut ausgerüstet und können gut Ski fahren, aber die Lawinengefahr ist eben groß“, sagt Alexander Podesser vom Lawinenwarndienst NÖ.

In den Ybbstaler Alpen sowie im Rax- und Schneeberggebiet herrschte am Wochenende Lawinenwarnstufe vier von fünf, auch in den Türnitzer Alpen lag die Warnstufe bei drei („erheblich“). Schuld daran war der „Baumeister der Lawinen“: der Wind. „Er macht den Schnee kompakt, was die Bildung von Schneebrettern oder – wie wir sagen – ‚Skifahrerlawinen‘ begünstigt“, so Podesser. Erst im Laufe der Woche werde sich die Situation wieder entspannen, „wenn wieder die Sonne scheint und der Schnee sich setzt.“

Rund 60.000 Gästeeintritte fallen weg

Bilanziell hinken die NÖ-Skigebiete trotz guter Buchungslage an Wochenenden und Ferientagen mit 20 Prozent weniger Gästen und einem Minus von zehn Prozent bei den Umsatzerlösen im Vergleich zu einem normalen vorpandemischen Winter weiter hinterher.

Seit den Weihnachtsferien gehen den Skigebieten speziell unter der Woche die abgesagten Wintersportwochen und Schul-Skitage ab. Diese wurden als Teil der Schulveranstaltungen vorerst bis 28. Februar schulrechtlich untersagt. Es fallen so knapp 60.000 Gasteintritte aus, davon rund 42.000 Teilnahmen an Skitagen und 3.600 an Wintersportwochen. „Damit haben wir leider im heurigen Winter bis auf ganz wenige Ausnahmen kaum Schülerinnen und Schüler zu erwarten“, so Redl.

Auch für die Semesterferien sei die Buchungslage noch bescheiden. „Ich kann es den Gästen nicht verdenken, dass sie derzeit noch die weitere epidemiologische Entwicklung abwarten wollen. Wenn uns aber die Pandemie eines gelehrt hat, dann flexibel zu sein – das gilt für Gastgeber und Gäste gleichermaßen“, sagt Redl. Die NÖ-Skigebiete hoffen weiterhin auf gute Semesterferien und seien jedenfalls gerüstet.