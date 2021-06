70 Prozent der Nächtigungen vergangenen Sommer waren auf einheimische Gäste zurückzuführen. Das will die Niederösterreich Werbung und das Land ändern. Startschuss dafür bildete ein Besuch von Tourismuslandesrat Jochen Danninger und Michael Duscher, Geschäftsführer Niederösterreich Werbung, in Bratislava. "Das Urlaubsland NÖ ist wieder da", will Duscher vermitteln.

Mit knapp 100.000 Nächtigungen im Jahr 2019 haben sich die Nächtigungen von slowakischen Gästen in Niederösterreich seit 2008 mehr als verdreifacht. Damit zählt das Nachbarland neben Deutschland, Tschechien und Ungarn zu den wichtigsten Herkunftsländern für Touristen, die nach Niederösterreich reisen.

Slowaken sind fleißige Radler

Die slowakischen Gäste würden vor allem am Radtourismus interessiert sein, meint Duscher. "Deswegen haben wir die letzten Monate dazu genützt über 40 mehrtägig buchbare Rad- und Mountainbike-Angebote zu schnüren", sagt Danninger. 10 Top-Radrouten, über 4.000 km beschilderte Radwege und 180 fahrradfreundliche Betriebe seien ein Alleinstellungsmerkmal.

Deswegen wollen Danninger und Duscher Niederösterreich als Europas Topdestination im Radtourismus in Europa positionieren. Das soll auch in enger Zusammenarbeit mit den slowakischen Tourismusbüros erfolgen, wie bei einem Gespräch mit der österreichischen Botschafterin Margit Bruck-Friedrich, Václav Mika, dem zukünftigen Geschäftsführer der slowakischen Agentur für Tourismus sowie Frantisek Stano von der Tourismusregion Bratislava besprochen wurde.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger stattete auf seiner ersten Auslandsreise gemeinsam mit Niederösterreich Werbung-Chef Michael Duscher der slowakischen Hauptstadt einen Besuch ab. Usercontent, Peter Frolo

Dabei wurde betont, wie wichtig die Landesausstellung in Marchegg für die Beziehung zwischen der Slowakei und Niederösterreich sein wird. Mit dem Ausbau der Marchegger Ostbahn und einer neuen Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die March sollen die beiden Orte symbolisch besser verbunden werden.

Wein, Rad und Gesang

Damit Niederösterreich sich als Radtourismus-Hotspot etablieren kann, will das Land den Radgenuss mit anderen niederösterreichischen Spezialitäten verbinden: Kultur und Wein. Dafür gibt es etwa die Initiative "Kultur beim Winzer". Dabei wird kulturelles Programm wie Lesungen, Kabarett oder Gesang von einem fein abgestimmtem kulinarischem Programm begleitet.

Duscher empfiehlt auch den Niederösterreich-Guide, eine App bei der nicht nur verschiedene Rad- und Wanderrouten gezeigt werden, sondern auch Gasthöfe oder Ausflugsziele in der Nähe. Dieses Rundum-Package an Erlebnissen mache Niederösterreich so einzigartig als Urlaubsort.

Auch wirtschaftlich verwoben

Um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Niederösterreich und der Slowakei zu unterstreichen, besuchte die Delegation noch das Maschinenbauunternehmen Maplan, das vom Headquarter in Kottingbrunn aus in über 60 Länder exportiert. Die Slowakei zählt seit vielen Jahren zu einem der wichtigsten Handelspartner Niederösterreichs. Mit einem Exportvolumen von über 824 Millionen Euro lag das Land 2019 an siebenter Stelle der heimischen Exportdestinationen – noch vor der Schweiz oder Frankreich.