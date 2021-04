"Der Tourismus wird zu jenen Bereichen gehören, die am schnellsten und stärksten vom Aufsperren profitieren werden", glaubt Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Bereits jetzt spüren NÖ-Beherbergungsbetriebe mit hohem Stammgästeanteil eine gute Buchungslage. Auch merke man, dass niederösterreichische Naturräume besonders stark von Wienern mit "Bedürfnis nach dem weiten Land" nachgefragt werde. Im Geschäftstourismus werde die Erholung jedoch noch länger dauern.

Erfolgsfaktoren: Onlinebuchbarkeit und Stornomöglichkeit

Diesen Sommer stehe der sichere Aufenthalt aller Gäste im Fokus. Die Onlinebuchbarkeit von Freizeit- und Tourismus-Angeboten und eine Flexibilität bei Buchungen wie ein 48-Stunden-Stornomöglichkeit sei in dieser Saison erfolgsentscheidend, sagt Danninger und appelliert an alle, Tickets im Vorfeld online zu buchen. Mit dieser Maßnahme könne man die Besucherströme diesen Sommer lenken und entzehren.

Um die Betriebe beim Neustart zu unterstützen, hat das Land seit Pandemiebeginn in Summe 47 Millionen Euro an Unterstützungen ausbezahlt. Dazu kommen 4,5 Millionen Euro für Hygiene-Maßnahmen und drei Millionen Euro in Form von zwei Förderungen für Projekte im Bereich "Qualitätstourismus in Niederösterreich".

Mittelfristig will das Land wieder das Vorkrisen-Niveau im Tourismus erreichen: In einem gewöhnlichen Jahr erwirtschaftet der NÖ-Tourismus rund 1,4 Milliarden Euro und empfängt 40 Millionen Tagesausflügler. "Langfristig wollen wir, dass die Ausflugsgäste zu Nächtigungsgästen werden und dadurch die Wertschöpfung steigt", sagt Danninger.

Mehr Nächtigungen will das Land

Um dieses langfristige Ziel zu erreichen hat die NÖ-Werbung für diesen Sommer 40 buchbare Radpakete mit ihren sechs Tourismus-Destinationen entwickelt. "Wir positionieren Niederösterreich als das Radland im Herzen Europas und wollen das genussvolle Raderlebnis noch stärker zu den Nächtigungen hinführen", sagt Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ-Werbung. Neben Gepäcktransport beinhalten diese Radpakete destinationsübergreifende Radlrouten.

"Ein Beispiel ist das Paket 'Vom Wein zum Berg" entlang des EuroVelo 9: Fünftägig fährt man in Summe 250 Kilometer von Tschechien über Wien in den Wiener Wald und nächtigt in Drei- bis Vier-Sterne-Betrieben", sagt Duscher. Neu sind auch die 14 Kids-Radl-Routen für Familien. "Die sind auch mit Kinderfahrrädern und weniger Kondition gut schaffbar."

Die NÖ-Werbung setzt auf "sanfte Mobilität", das heißt auf eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Durch Tipps und Infos in der NÖ-Werbungs- Broschüre "Erfrischend nachhaltig" können auch Familien mit zwei Kindern "nervenschonend" mit Bahn, Bus und Fahrrad in NÖ unterwegs sein, sagt Duscher.

Im Vorjahr verzeichnete der NÖ-Tourismus ein Minus von 40 Prozent über das gesamte Jahr. "Im Wald- und Mostviertel und in der Wachau hatten wir aber sogar ein ordentliches Plus: Da sind viele Gäste erstmalig nach Niederösterreich zum Urlauben gekommen", sagt Duscher.

Ohne "Grünen Pass" keine Jausn und kein Bett

Obwohl 70 Prozent der NÖ-Gäste aus dem Inland stammen, wird auch der europäische "Grüne Pass" hierzulande eine Rolle spielen. Die Gästeregistrierung wird darüber abgewickelt. Das heißt, dass nur Geimpfte, Getestete oder Genesene in den Gasthäusern und Hotels in Niederösterreich auch bewirtet und empfangen werden dürfen.

Die NÖ-Werbung hat als Hilfestellung für Betriebe und Kommunen Mustervorlagen für Präventionskonzepte und Handbücher rund um Ausflugsziele entwickelt. Kristina Spiegl von der NÖ-Werbung empfiehlt in diesem Sommer Ausflüge gründlich zu planen, möglichst online vorab zu buchen und öffentlich anzureisen. Die Parkplatzproblematik diesen Winter habe allen vor Augen geführt, dass Parkplätze nicht unendlich zur Verfügung stehen.. "Bleiben Sie auf markierten Wegen und respektieren Sie private und landwirtschaftliche Gründe", bittet Spiegl. Maske, Abstand und Hygiene werden uns auch diesen Sommer in Niederösterreich erhalten bleiben.