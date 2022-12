NÖ-Sozialpartner bieten über 2.000 Jobsuchenden Top-Ausbildung

Werbung

Der Arbeitskräftemangel querbeet durch alle Branchen, starke demographische Veränderungen und die Digitalisierung als Megatrend sind Grundlage für die Ausbildungsplanung des AMS NÖ für die Zukunft. Bis 2040 werde das Arbeitskräftepotenzial besonders stark im Mostviertel und Waldviertel zurückgehen, in den Bezirken Tulln, Bruck, Schwechat und Gänserndorf aber sogar wachsen, sagt AMSNÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. Auch im nächsten Jahr erwarte sich das AMS NÖ eine intensive Arbeitskräftenachfrage bei leicht steigenden Arbeitslosen-Zahlen (plus 4,1 Prozent) mit im Jahresschnitt 20.700 gemeldeten freien Stellen.

Über 2.000 NÖ-Arbeitslose ohne Berufsausbildung profitieren

Um möglichst viele Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss bzw. ohne Bildungsabschluss erfolgreich zu vermitteln, hat das AMS NÖ gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer NÖ eine neue Ausbildungsoffensive für das Jahr 2023 fixiert. "2.000 Arbeitslosen mit oder ohne Pflichtschulabschluss können sich so höher qualifizieren und bis zum Lehrabschluss als Fachkraft ausbilden lassen", sagt Hergovich. In der Regel dauern diese Intensivausbildungen mit Lehrabschluss die Hälfte einer gewöhnlichen Lehrzeit, also cirka eineinhalb bis zwei Jahre.

Ein Gutschein-Heft informiert die Jobsuchenden über eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten - vom Applikationsentwickler, Elektrotechniker bis hin zur Sozialbegleitung für alte bzw. behinderte Menschen. Speziell geschulte AMS-Beraterinnen und Berater unterstützen sie beim Festmachen ihrer individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen. Nach einer sechs Wochen Frist folgt die Entscheidung, welche Fachausbildung konkret anvisiert wird.

Die eigentliche Ausbildung in drei Abschnitten mit 14 Modulen erfolgt entweder in einem der vier großen NÖ-Ausbildungszentren in St. Pölten, Wiener Neustadt, Wolkersdorf und Sigmundsherberg oder in einer der regionalen Berufsschulen. Allein an den großen vier Standorten wird das AMS im nächsten Jahr 900 Aus- und Weiterbildungsangebote im Wert von 16,5 Millionen Euro fördern. Qualifizierungsschwerpunkte dort sind Elektro- und Metalltechnik, Mechatronik, Kunststoff- und Kälteanlagentechnik und ab Herbst 2023: Ausbildungen für Umweltberufe und erneuerbare Energie im neuen Klimaausbildungszentrum in Sigmundsherberg.

Keine "Schnell-Siedekurse", sondern Intensiv-Ausbildungen

"Das sind keine Schnell-Siedekurse", stellt AKNÖ-Präsident Markus Wieser klar. Es sei eine kompakte, intensive Ausbildung, bei der sehr viel geschafft wird. Die Offensive sei wie eine Art Prävention im Gesundheitsbereich, denn: "Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung drei Mal geringer als bei jenen Arbeitnehmern mit Pflichtschulabschluss", sagt Wieser. Gerade in technischen und Umwelt-Berufen liege enorm viel Potenzial.

Als "sehr krass" bezeichnet WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker den bestehenden Mitarbeitermangel, der quer durch alle Branchen und Regionen geht. Jede zehnte Stelle kann in den Betrieben nicht besetzt werden. "Da ist es uns wichtig, uns breit aufzustellen. Wir unterstützen mit unserem WIFI sehr gerne diese Ausbildungsoffensive", sagt Ecker. Sie sei für die NÖ-Wirtschaft notwendig und wichtig. "Wir bekommen so gute, qualifizierte Mitarbeiter, die sofort einsetzbar sind." Allein in den Qualifizierungsschwerpunkten Elektro- und Metalltechnik bis Umweltberufe gebe es im 100 Kilometer Umkreis von St. Pölten über 3.000 offene Stellen.

Baumeisterin Astrid Wessely bildet AMS-Klientin Andrea Bekecs im Rahmen der Arbeitsplatznahmen Qualifizierung in ihrem Betrieb in Purkersdorf zur bautechnischen Zeichnerin aus. "Ein Lehrlingsausbildung dauert und braucht viele Jahre bis sich die Ausbildung amortisiert hat. Diese Projekt kommt mir als Arbeitgeberin sehr entgegen, weil mir gar keine Personalkosten in der Zeit der Ausbildung entstehen", sagt Wessely. Statt drei Jahren Lehrzeit habe man so halt nur zwei Jahre - davon ein halbes Jahr Berufsschule - Zeit für die Ausbildung. "Das ist sehr herausfordernd für Frau Bekecs, mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber machbar." Gerade für Frauen, die strukturell am Arbeitsmarkt teilweise sehr benachteiligt sind, entstehen durch so viele Chancen.

Gewünschtes Ziel sei es, die Hälfte der über 2.000 Ausbildungsangebote an Frauen ohne Berufsausbildung bzw. mit maximal Pflichtschulabschluss zu vermitteln, sagt Hergovich.