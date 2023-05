„Bürokratie-Monster“ Interessentenbeitrag ist endgültig Geschichte

Rund zehn Millionen Euro von 20.000 Betrieben spülte der Interessentenbeitrag bis zu seiner ersten Aussetzung im ersten Corona-Jahr 2020 in die Kassen der Gemeinden. Betriebe, die mit dem Tourismus in Verbindung stehen - von Gastronomen, Hoteliers bis Steinmetze und Gärtner - zahlten zwischen zehn und 2.300 Euro jährlich. Vier Jahre (auch 2023!) wurde die Bagatellsteuer zur Finanzierung des NÖ-Tourismus zur Entlastung der Wirtschaft vom Land NÖ ausgesetzt. Nun ist er abgeschafft.

Die NÖ-Werbung, ihre Destinationen und Tourismusprojekte sollen künftig über eine erhöhte Nächtigungstaxe gestemmt werden. Konkret sollen nun 2,5 Euro und in Kurorten 2,9 Euro Nächtigungstaxe von Gästen eingehoben werden. Und auch für Festivalbesucherinnen und -besucher, die am Festivalgelände nächtigen, wird ab 2024 genauso wie bereits in Oberösterreich eine Nächtigungstaxe eingehoben.

Als „Bürokratie-Monster“ sei es für NEOS eigentlich ein Tag der Freude, dass der Beitrag Geschichte ist, sagt Abgeordneter Helmut Hofer-Gruber. Eine langjährige Forderung der NEOS wäre nach mehreren Anläufen, die „am Beton der ÖVP“ scheiterten, abgeschafft. Warum die Tourismus-Aktivitäten nicht direkt aus dem Landesbudget finanziert werden und Gemeinden nun über die erhöhte Nächtungstaxe das erneut einheben müssen, sei für Hofer-Gruber unverständlich.

Auch SPÖ NÖ-Mandatar Wolfgang Kocevar kritisierte die späte Abschaffung des Interessentenbeitrags. Die SPÖ habe bereits im Jahr 2021 dessen Abschaffung gefordert.

Eine „Entbürokratisierung" und Erleichterung für über 20.000 Unternehmer sei das Aus dieser Bagatellsteuer. „Wie kommt ein Steinmetz, Optiker oder Gärtner dazu, den Interessentenbeitrag zu zahlen, nur weil sie etwas mit dem Tourismus zu tun haben?“, heißt seitens FPÖ. Es sei dem blauen Einsatz geschuldet, dass diese Bagatellsteuer nun abgeschafft wird.

„Die Finanzierung des NÖ-Tourismus ist sichergestellt, auch ohne Interessentenbeitrag“, will VPNÖ-Mandatar Kurt Hackl alle Zweifel zur Abschaffung des Interessentenbeitrags ausräumen. Eine Evaluierung habe im Vorfeld gezeigt, dass zwar genügend Finanzmittel für den Tourismus vorhanden sind, aber diese nicht gut verteilt wurden. Mit dem neuen System der Finanzierung werde das gelöst. Die Nächtigungstaxe werde auf ein übliches national bzw. internationales Niveau angehoben, es werde deutlich mehr Mittel für touristische Gemeinden und Tourismus-Projekte geben.