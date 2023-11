Herbstferien-Bilanz: Viele Gäste in Familien- und Wellnesshotels

Radfahren bei sonnigem Herbstwetter oder an einem nebeligen Tag in der Therme oder einem Wellnesshotel entspannen. Viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben in den letzten Jahren eine Vorliebe für das Verreisen in den Herbstferien entwickelt. Davon haben in den vergangenen zwei Wochen auch die Tourismusdestinationen und -betriebe in Niederösterreich wieder profitiert.

Karin Rosenberger, die Obfrau der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) weiß, dass die Tourismusbetriebe im Land heuer „keine schlechte Bilanz“ ziehen. „Alles in allem lagen die Buchungen etwas über dem Vorjahr, jedoch kann man bei der Konsumation einen leichten Rückgang verzeichnen“, sagt Rosenberger. Das Resümee der Herbstferien entspreche den Erwartungen, die man im Vorhinein hatte. „Im Business- und Seminarbereich war es eher ruhig“, erzählt Rosenberger. Die Niederösterreicherin führt selbst mit ihrem Mann ein 4-Sterne Hotel in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk).

Karin Rosenberger ist die Obfrau der Fachgruppe Hotellerie in der WKNÖ. Foto: Roland Ebner

Kurzfristige Buchungen dazugewinnen konnten vor allem Betriebe, die auf Familien und Wellness ausgerichtet sind. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, erzählte im Gespräch mit der NÖN, dass viele Menschen seit der Pandemie ihre Urlaube immer kurzfristiger buchen. Insgesamt falle die aktuelle Jahresentwicklung des NÖ Tourismus positiv aus (die NÖN berichtete). Die Gesamtanzahl an Nächtigungen von Jänner bis September liege um 13,4 Prozent höher als im Vorjahr.