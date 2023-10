Herbstferien: „Es wird immer kurzfristiger gebucht“

Michael Duscher: "Die Buchungslage in Niederösterreich ist in den Herbstferien gut bis sehr gut". Foto: Franz Enzmann

Die Herbstferien haben sich in den letzten Jahren als beliebter Reisezeitpunkt etabliert. Egal ob Städtereisen ins Ausland, einem letzten Besuch im Warmen oder einem Aufenthalt im eigenen (Bundes)Land, die Menschen verreisen. Auch Niederösterreichs Tourismusdestinationen profitieren von dieser Reiselust in den Herbstferien. Die Buchungslage für die Woche zwischen dem Nationalfeiertag und Allerheiligen sei gut bzw. je nach Betrieb auch sehr gut, weiß Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Dennoch haben die meisten Betriebe noch immer genügend freie Kapazitäten. „Seit Corona buchen die Leute immer kurzfristiger. Sie entscheiden je nach Wetter spontan, ob sie verreisen und wo es hingeht“, sagt Duscher. Die Hotels und Unterkünfte rechnen also nächste Woche auch mit unangemeldeten Gästen. Besonders beliebt seien im Herbst Wellness- und Kulinarikangebote. „Niederösterreichs Thermen sind sehr gut gebucht. Aufgrund des verhältnismäßig warmen Wetters kommt in den Ferien allerdings auch ein Wanderurlaub noch in Frage“, sagt Duscher.

Karin Rosenberger weiß, dass das schöne Herbstwetter die Menschen zum Herbsturlaub in Niederösterreich motiviert. Foto: Roland Ebner

Diese Prognose bestätigt auch Karin Rosenberger, die Obfrau der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Neben den Thermen freuen sich auch Niederösterreichs Wellness-Hotels über eine sehr gute Buchungslage. „In den Betrieben, die hauptsächlich im Seminarbereich arbeiten, ist die Buchungslage naturgemäß eher schwächer in diesen Tagen“, sagt Rosenberger und fügt hinzu: „Das Schöne ist, dass viele Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele noch bis Ende Oktober geöffnet haben und bestes Wanderwetter herrscht“. Das schöne Wetter begünstige also einen Herbsturlaub in Niederösterreich. „Kurzentschlossene sind überall noch gerne willkommen“, betont auch die Fachgruppenobfrau abschließend.

September: Nächtigungszahlen über Vorkrisenniveau

Auch der Herbstbeginn ist dem NÖ Tourismus laut Michael Duscher bereits geglückt. „Durch das gute Wetter im September konnten wir bei den Nächtigungen im September ein Plus von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreichen“, betont Duscher. Damit liege man außerdem über dem Septemberwert aus dem Rekordjahr 2019. Insgesamt fällt die aktuelle Jahresentwicklung des NÖ Tourismus ebenfalls positiv aus. Die Gesamtanzahl an Nächtigungen von Jänner bis September liege um 13,4 Prozent höher als im Vorjahr.