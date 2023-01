NÖ-Touristiker blicken optimistisch auf Semesterferien

Werbung

7,8 Millionen Nächtigungen verzeichneten die NÖ-Touristiker 2019. Im Vorjahr lag man noch 10 Prozent von diesem "Allzeit-Rekordhoch" entfernt. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir dieses Jahr das Vorkrisenniveau deutlich übertreffen werden“, sagt Tourismuslandesrat Jochen Danninger. Nach einem „sehr erfolgreichen“ Vorjahr seien die NÖ-Touristiker nicht nur was die Semesterferien, sondern auch was das Gesamtjahr betrifft, „sehr positiv“ gestimmt. Die langfristige Zielsetzung sei aber klar: Aus Ausflugsgästen sollen Nächtigungsgäste werden, die mehr zahlen und länger bleiben.

Mit einer Neuauflage der Gastgeber-Förderung werden Investitionen von heimischen Gastro- und Beherbergungsbetrieben in mehr Qualität und ein verbessertes Erscheinungsbild unterstützt. Konkret stehen 1 Million Euro aus Mittel des Land NÖ und der WKNÖ zur Verfügung. Gefördert werden mit einem Zuschuss von maximal 10.000 Euro und einer 20-prozentigen Förderquote Projekte ab einem Volumen von 5.000 Euro, etwa Investitionen in Küchen, Ankauf von energiesparenden Geräten oder die Ausstattung von Gasträumen.

von links: NÖ Werbung-Geschäftsführer Michael Duscher, Hotellerie-Fachgruppenobfrau Karin Rosenberger, Kerstin Koren, Leiterin der Wirtschaftsabteilung im Amt der NÖ Landesregierung und Tourismuslandesrat Jochen Danninger. Foto: NLK Burchhart

Der Fördercall startet am Donnerstag um 9 Uhr. Anträge können über das Wirtschaftsförderungs-Portal des Landes eingebracht werden. Im Vorjahr wurden so 140 Projekte von NÖ-Touristikern mit einem Volumen von über 15 Millionen unterstützt. „Vom Hotelausbau in Marchfeld, Renovierung einer Gaststube im Ybbstal bis hin zu einer Modernisierung einer Raststätte in der Buckeligen Welt“, berichtet der Landesrat.

Als „wichtigen Impuls“ zur Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung der Betriebe sieht Hotellerie-Obfrau Karin Rosenberger die Gastgeber-Förderung. „Unsere Gäste werden anspruchsvoller, daher ist es insbesondere auch im Beherbergungsbereich so wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben und ein ansprechendes Ambiente zu bieten. Nur so können wir auch die Aufenthaltsdauer und somit die Wertschöpfung erhöhen.“ Derzeit kämpfe die Branche mit den steigenden Kosten. Die Unterstützung durch das Land sei wichtig und zeige das „Vertrauen in den Tourismus“ und eine positive Entwicklung in den kommenden Jahren.

Nach den milden Temperaturen seien die Rahmenbedingungen in den Skigebieten „wieder durchwegs winterlich“, sagt Danninger. Es konnte zwischenzeitlich wieder beschneit werden. Die Buchungslage in Pistennähe sei grundsätzlich sehr gut gebucht, in der Umgebung gebe es aber noch freie Kapazitäten. Ab Samstag werden Skigästen rund 120 Pistenkilometer und 55 Lifte zur Verfügung stehen.