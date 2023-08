Staatssekretärin Kraus-Winkler: „Ich liebe mein Niederösterreich“

Gut gelaunt kamen am Dienstag Nachmittag die NÖ-Touristiker zum traditionellen Tourismustag beim Kremser Volksfest zusammen. Nicht nur wegen den servierten Maß Bier, deftiger Schweinshaxe und Knödelpartie hatten die anwesenden NÖ-Gastronomen, Hoteliers, Kinobetreiber, Freizeitwirtschaftler und Co. einen Grund zum Feiern: Die bisherige Saison war gut gebucht und umsatzstark. „Die Stimmung ist besser als letztes Jahr“, sagt NÖ Tourismusobmann Mario Pulker. Das zeigte auch eine bundesweite Studie der Wirtschaftskammer, bei der 70 Prozent der Betriebe sich „sehr zufrieden“ mit dem bisherigen Geschäft zeigten.

Die NÖ-Gastronomen, Hoteliers, Kinobetreiber, Freizeitwirtschaftler und Co. haben guten Grund zum Feiern: Die bisherige Saison war gut gebucht und umsatzstark. Wermutstropfen bleiben jedoch die Teuerung und das Thema Energie. Foto: Norbert Oberndorfer

Betriebe leiden unter schmalen Margen und heftigen Energiekosten

Auch die anwesende Staatssekretärin für Tourismus, Susanne Kraus-Winkler, die gerade auf Nachhaltigkeitstour durch Österreich reist, bestätigt die guten Zahlen. „Die Urlaubslust ist ausgebrochen, Österreich als Destination sehr beliebt“, so Kraus-Winkler. Auch die Nächtigungszahlen in NÖ seien „sehr schön“. Trotz sehr guten Zahlen, die zum Teil über dem Vorkrisenniveau 2019 liegen, sei es bisher kein einfacher Sommer gewesen. Abgesehen von Wetterkapriolen, die Schäden verursachten und auch kurzfristige Stornierungen auslösten, leiden die Betriebe der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft unter den schmalen Margen und heftigen Energiekosten. „Es ist kein einfaches Geschäft: Ein Mitarbeiter zu viel oder zu viel Wareneinsatz können den Unterschied machen. Da braucht es viel Gespür für Kalkulation“, so die Staatssekretärin.

Auch Gastronom und NÖ-Tourismusobmann Pulker kennt die Negativseite trotz guter Buchungslage und Umsatzzahlen. „Bis zu 10 Prozent der Betriebe konnten die Teuerungen und Preiserhöhungen nicht durchsetzen. Da heißt es gegensteuern“. Konkret brauche es Steuererleichterungen und eine Senkung der Lohnnebenkosten, bessere Unterstützung bei der Betriebsübergabe und -nachfolge, Erleichterungen für die Beschäftigung von Aushilfskräften, wie auch eine steuerfreie Prämie für Mitarbeiter, keine weitere Kennzeichnungspflichten auf den Speisekarten und generell weniger Bürokratie, fasst Pulker sein Forderungspaket an den Bund zusammen. Ab 1. September gilt in allen Großküchen und Kantinen eine gesetzlich verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei Fleisch, Milch und Eier - die NÖN berichtete.

Susanne Kraus-Winkler: „Politik hat ihre Ideologien“

Noch immer suchen 45 Prozent der Betriebe Personal. Positiv sei, dass 80 Prozent auf Stammmitarbeiter setzen. „Das ist ein toller Wert und nicht selbstverständlich.“ Für Pulker zeige das, dass das Image von der Arbeit im Tourismus viel besser ist als ihr Ruf. „Sonst hätten wir nicht so eine hohe Stammmitarbeiterquote“.

Beim NÖ Tourismustag 2023: ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger, Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, und NÖ Tourismusobmann Mario Pulker. Foto: Alexander Pfeffel

Nach 16 Monaten in der Spitzenpolitik wisse Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler als jahrzehntelange NÖ-Unternehmerin, Spitzengastronomin und Hotelière, dass es einen großen Unterschied zwischen der unternehmerischen Logik, also bestmöglich agieren, Geld dabei verdienen und die Region weiterbringen, und der politischen Logik gebe. „Letztere hat vor allem ihre Ideologien - da muss man ganz schön fest anschieben, um etwas weiterzubringen“, so Kraus-Winkler. Niederösterreich profitiere nicht nur als Nahholgebiet für die Bundeshauptstadt, sondern biete etwa über 350 Ausflugsziele, tolle Weinregionen und gut ausgebaute Radwege. „Ich liebe mein Niederösterreich. Man darf es nicht unterschätzen“, bekennt die Staatssekretärin, die in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) aufgewachsen ist.

Regionale Tourismusbetriebe als Nachhaltigkeitstreiber

„Geht’s dem Tourismus gut, geht‘s uns allen gut. Unsere Tourismusbetriebe sichern in den Regionen die Wertschöpfung, sorgen für Arbeitsplätze und schaffen Lebensqualität sowie Wohlstand. Dazu kommt, dass sie auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Denn durch die Einbindung von regionalen Betrieben werden Lieferwege verkürzt und damit der CO2-Ausstoß reduziert“, ist WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker überzeugt. Für ihn sei ein florierender Tourismus ein Motor für alle Wirtschaftsbereiche.

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die die Agenden Wirtschaft und Tourismus verantwortet, lobte VP-Klubobmann Jochen Danninger beim Tourismustag in Krems das Zusammenspiel von Kammer und Land NÖ bei Qualitätsinitaitiven im Tourismus. „Mit 40 Millionen Tagesausflügler im Jahr sind wir bundesweit top.“ Ziel des Land NÖ und des NÖ-Tourismus sei, 4.000 zusätzliche Qualitätsbetten in Niederösterreich zu schaffen und damit Tagesausflügler zu Nächtigungsgästen zu konvertieren.