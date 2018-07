Am 24. August 1993 wurde der NÖ Abfallwirtschaftsverein gegründet, damals noch in Wien. Jetzt, 25 Jahre später, feierten die Vertreter der mittlerweile in „NÖ Umweltverbände“ umbenannten Organisation ihr 25-jähriges Bestehen – gemeinsam mit Weggefährten und vielen Partnern, etwa Entsorgern.

1995 übersiedelte man nach St. Pölten, seit 1997 residieren die NÖ Umweltverbände im Tor zum Landhaus. Präsident Anton Kasser nannte im Hypo-Forum in St. Pölten auch einige der knackigen Slogans, mit denen der Verein bekannt geworden ist. „Sei gscheit, vermeid!“ war einer der ersten, 2018 setzt man auf die „Trennsetter“, die Müll trennen und damit Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückbringen sollen.

Kasser betont wie wichtig es sei, das Bewusstsein der Jugend zu erreichen. Mit Aktionen wie dem Schultheater „Es kummt zrugg“ oder der Aktion „Restlessen“, für die man sogar von der UNESCO gelobt worden war. Und auch andere Länder fragen, wie das mit der Müllentsorgung in NÖ so gut funktionieren kann: Erst kürzlich war eine Abordnung aus Serbien zu Gast in St. Pölten.