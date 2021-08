Bei einer Pressekonferenz präsentierte Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger gemeinsam mit seinem oberösterreichischen Amtskollegen Markus Achleitner (beide ÖVP) die zukünftige Strategie zur Aufwertung des Donautourismus. Gemeinsam wolle man zur „führenden Raddestination im Herzen Europas werden“, so Landesrat Danninger.

Trotz der gemeinsamen Gesinnung und den ähnlichen Plänen setze jedes Bundesland die grundlegenden Maßnahmen für sich selbst. Bereits in den vergangenen fünf Jahren hat das Land Niederösterreich in den Ausbau des Donauradweges investiert. Insgesamt 3,3 Millionen Euro wurden dabei für die Trassenqualität ausgegeben. In den kommenden drei Jahren stehe vor allem das Angebot entlang der Strecke im Mittelpunkt des Projektes „Donauradweg 3.0“.

Investitionen in Radweg und Schifffahrt

Konkrete Vorhaben seien dabei der Bau von Abstellanlagen, die einheitliche Beschilderung und der Ausbau des Angebotes entlang der Strecke. Dazu zähle unter anderem die Gliederung des Radweges in unterschiedliche Etappen. Dadurch sollen die Touristen in die Ortskerne geführt werden, um sie zum Verweilen einzuladen, sagte Danninger. Aber auch „Smarte Rastplätze“ mit WLAN-Hot Spots, Handy-Lademöglichkeiten und Infopoints sollen entstehen. Allein für die Beschilderung und die neuen Rastplätze sei eine Investitionssumme in Höhe von einer halben Million Euro geplant. Noch dazu soll auch die Dienstleistungskette entlang der Donau ausgebaut werden. Radservices, Verleih und Aufbewahrung sollen den Radsportlern ihren Aufenthalt erleichtern.

Der niederösterreichische Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger (v.l.) übergab seinem oberösterreichischer Amtskollegen Markus Achleitner bei der Pressekonferenz zum Donautourismus eine Flasche niederösterreichischen Wein. NÖN

Aber auch die Schifffahrt sei für den niederösterreichischen Tourismus zentral, so Danninger. „Aus einer Studie der ARGE Donau wissen wir, dass viele Schifffahrtsgäste planen, die Donauregion in den Folgejahren auch auf dem Landweg zu besuchen“. Daher investiert das Land rund 2,5 Millionen Euro in eine neue Schiffanlegestelle in Melk. Bereits im Frühjahr 2022 soll dieses „Tor zur Wachau“ eröffnet werden.

Mehr Nächtigungen als Ziel

Das grundlegende Ziel der Attraktivierung des Donautourismus und des Radweges liege darin die Nächtigungsdauer zu verlängern. „75 Prozent der Donauradweg-Nutzung findet in Niederösterreich statt. Gleichzeitig beträgt die aktuelle Verweildauer der Touristen nur zwei Tage“. Um sowohl ausländische als auch inländische Touristen anzusprechen setze man deshalb auf Pakete, die das Radfahren mit Kulturveranstaltungen, Wein und das Erkunden des Umlands verbinden.

Kein Neid um Touristen

Das Ziel, den Tourismus an der Donau zu stärken und die Nächtigungen zu verlängern, verfolge man auch in Oberösterreich. Neid um die Touristen gebe es aber keinen, sagt der oberösterreichische Landesrat Markus Achleitner. „Hauptsache die Touristen kommen an die Donau, dann profitieren wir alle davon“. Dem stimmte auch Landesrat Jochen Danninger zu: „Wir wollen uns international als Tourismusregion präsentieren. Wenn sie dann da sind, dann teilen wir sie uns schon auf“.