Reinhard Zöchmann ist seit Ende 2020 Weinbaupräsident von Niederösterreich. Die NÖN sprach mit dem Roseldorfer (Bezirk Hollabrunn) Bio-Winzer über Trends beim Wein, welche Aufgaben seine Funktion mit sich bringt und welchen Ruf der niederösterreichische Wein in der Welt genießt.

NÖN: Was ist die wichtigste Aufgabe eines Weinbaupräsidenten?

Reinhard Zöchmann: Bindeglied zwischen den Winzern, der Politik und der Wirtschaft zu sein. Es gilt weinbauliche Herausforderungen und Entwicklungen aufzugreifen, zu diskutieren und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, um diese bestmöglich bewältigen und neue Wege beschreiten zu können. Die Weinbaupolitik soll nichts verhindern, sondern unterstützen.

Sie haben Familie, einen großen landwirtschaftlichen Betrieb, sind bei der Musikkapelle aktiv. Warum haben Sie ein weiteres Amt auf sich genommen?

Zöchmann: Weinbaupräsident zu sein ist eine ehrenvolle Aufgabe, in der man gemeinsamen mit den Winzerinnen und Winzern sowie mit wichtigen Partnern vieles schaffen und entwickeln kann. Ich erfahre in vielen Gesprächen mit den Winzern, welche Schwierigkeiten sie zu bewältigen haben. Dies verlangt viel persönlichen Einsatz, den ich gerne leiste. Ohne meine Frau und meine Familie würde ich das alles aber nicht machen können.

Seit Kurzem gibt es die Dachmarke „Wein Niederösterreich“. Warum war es wichtig, diese ins Leben zu rufen?

Zöchmann: Niederösterreich ist ein großes Weinland mit acht ganz unterschiedlichen Weinbaugebieten. Diese Vielfalt zeichnet unser Bundesland aus. Es wird von den Konsumenten aber nicht als Ganzes wahrgenommen, es fehlt ein klares Bild. Die Dachorganisation soll das Image steigern, die Vielfältigkeit und die Besonderheit jedes einzelnen Gebietes herausstreichen.

Vor welche Herausforderungen hat die Corona-Krise die Winzer gestellt? Welche Bereiche konnten durch die Krise sogar weiterentwickelt werden?

Zöchmann: Corona hat uns in allen Bereichen getroffen. Vor allem Exportbetriebe und jene Weingüter, die an die Gastronomie liefern, haben massive Einbrüche verzeichnet. Kleinere Betriebe, die vorwiegend auf Ab-Hof-Verkauf setzen, kamen glücklicherweise besser durch die Krise, manche konnten sogar ein Plus von bis zu 25 Prozent verzeichnen. Positiv zu sehen ist der Digitalisierungsschub: Die Winzer haben die Zeit genutzt, um ihre Webseiten zu verbessern und um Webshops zu erweitern.

Stichwort Klimawandel: Welchen Einfluss hat er auf den Weinbau?

Zöchmann: Die Wetterkapriolen werden immer häufiger. Es gibt lange Trockenperioden, dann kommt Starkregen oder, wie heuer, ein starkes Hagelunwetter. So etwas gab es früher vielleicht alle zehn Jahre. In Zukunft muss das Weingartenmanagement, also die Arbeit im Weingarten, noch stärker auf diese Extremsituationen abgestimmt und abgeändert werden. Man wird auch neue Wege beschreiten, um den Witterungsverhältnissen Herr zu werden. Eine Möglichkeit ist, auf pilzwiderstandsfähige Sorten zu setzen.

Welchen Ruf hat der Wein aus Niederösterreich in der Welt?

Zöchmann: Wir haben uns einen sehr guten Ruf erarbeitet. Man findet niederösterreichischen Wein auf Weinkarten renommierter Restaurants auf der ganzen Welt – vor allem den Grünen Veltliner, den man zum Beispiel in Kalifornien und in Peru zu kopieren versucht. Es ist immer eine große Auszeichnung,wenn man kopiert wird, das heißt, man hat vieles richtig gemacht.

Kommen andere Länder an unseren Grünen Veltliner heran?

Zöchmann: Österreichischer Grüner Veltliner steht nach wie vor unangefochten an der Spitze, weil bei uns in NÖ die Boden- und Klimaverhältnisse bestens geeignet sind. Auf Urgesteinsböden entwickelt er eine mineralische Note, auf Lössboden wird er breiter und vollmundiger. All diese Faktoren machen unseren Grünen Veltliner einzigartig auf der Weltund sind der Grund für den großen Erfolg.

Wohin wird der meiste Weinexportiert?

Zöchmann: Nach Deutschland, das ist mit Abstand unser wichtigster Exportmarkt. Die Benelux-Länder, Skandinavien sowie unsere östlichen Nachbarländer und die Schweiz gehören zu unseren Fokusmärkten. Weiters sind die USA ein wichtiger Markt für uns. Aufgrund von Corona war er rückläufig, nun entspannt sich die Situation wieder. Ein neuer Markt ist Russland, dieser muss sich allerdings erst entwickeln.

Welche Trends gibt es und wie wird darauf reagiert?

Zöchmann: In den letzten Jahren wurde neben aromatischen, frischen Weißweinen vermehrt Rosé, auch in Form von Sekt und Frizzante, getrunken. Zudem liegen derzeit Orange-Weine im Trend. Ein Fokus liegt, wie bereits erwähnt, auchauf pilzwiderstandsfähigenSorten.

Was ist Ihr Lieblingswein?

Zöchmann: Der Grüne Veltliner, in all seinen Richtungen von frisch-fruchtig bis vollmundig-kräftig.