Noch arbeitet Michael Duscher am zweiten Bid-Book für die Bewerbung St. Pöltens als Kulturhauptstadt, das am 13. Oktober abgegeben werden muss. Mit Jahreswechsel wird er Geschäftsführer der NÖ Werbung. Dort folgt er auf Christoph Madl, der in Pension geht.

Duscher setzte sich gegen 53 Bewerber durch und überzeugte laut Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav einerseits mit Fachwissen im Tourismus, andererseits mit seiner Tätigkeit als „Büro St. Pölten 2024“-Chef. „Mit Duscher als Geschäftsführer der NÖ Werbung soll die Bewerbung zur Kulturhauptstadt noch einmal gestärkt und Synergien zwischen Tourismus und Kultur stärker genutzt werden“, meint Bohuslav.

Duscher soll noch mit seinem Team die finale Phase der Bewerbung zur Kulturhauptstadt begleiten und dann für einen geregelten Übergang an die neue, erst zu bestimmende operative Geschäftsführung sorgen.