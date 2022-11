Flexible Preise für Tageskarten in mehreren Skigebieten in NÖ

Werbung

In dieser Wintersaison spielen die Covid-Einschränkungen keine Rolle mehr. Die Auswirkungen der Teuerung und die Energiekrise sind aber sehr wohl im Wintertourismus stark spürbar. „Im Bereich der Energie sind 10 bis 15 Prozent Einsparungen möglich“, erklärt ecoplus-Alpin-Geschäftsführer Markus Redl. Er betont, dass man bereits die Beschneiungsflächen auf das reduziert habe, das tatsächlich gebraucht wird. Außerdem seien rund zwei Millionen Euro in energieeffiziente Schneekanonen und in den energieschonenden Betrieb der Skilifte geflossen.

„Traditioneller Wintersport ist energieintensiv“, so Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Als Alternative zu Ski fahren und Snowboarden gibt es in Niederösterreich auch viele Möglichkeiten für Langlaufen, Winter- und Schneeschuhwanderungen zum Beispiel an der Rax Alpe oder in Lackenhof.

Online-Tickets sind um 15 Prozent billiger als vor Ort

Die Saisonkarten in den NÖ- Skigebieten wurden zwar um 10 Prozent erhöht, bei den Tageskarten sollen die Preise aber flexibel gestaltet werden. Eine allgemeine Preiserhöhung ist nicht vorgesehen. Das verkündeten Landesrat Danninger mit Markus Redl und Michael Duscher, Geschäftsführer Niederösterreich Werbung, bei einer Pressekonferenz am Montag. Kauft man die Tageskarten online statt vor Ort, zahle man im Schnitt um 15 Prozent weniger, sagt Redl. Konkret soll es für die Ötscherlifte wochentags Erwachsenen-Tageskarten ab 29 Euro geben, auf dem Hochkar, dem Annaberg und in Mönichkirchen ab 30 Euro. Eine Ski-Tageskarte mit Frühbucherrabatt wird damit rund 33 Euro kosten. „Wer früher bucht, zahlt weniger“, ergänzt Danninger.

Bei den Hochkar Bergbahnen, Ötscherliften, Annaberger Liften und der Erlebnisalm Mönichkirchen soll das neue System der flexiblen Preisgestaltung bei Tageskarten zum Einsatz kommen. Eine möglichst frühe Online-Buchung der Tageskarten wird empfohlen, aber grundsätzlich kann man ab Anfang Dezember jederzeit online Tickets buchen. Am 8. Dezember ist offizieller Saisonstart.

v.l. Michael Duscher (Geschäftsführer Niederösterreich Werbung) Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) und Markus Redl (Geschäftsführer ecoplus Alpin) geben einen Ausblick auf die kommende Wintersaison in Niederösterreich. Foto: NLK Pfeifer

Anstieg bei Nächtigungen

Generell sei die Zahl der Nächtigungen im Bundesland von Jänner bis August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 40 Prozent gestiegen. Die bevorstehende Wintersaison sei für den niederösterreichischen Tourismus von „entscheidender Bedeutung“. In der kalten Jahreszeit würden die Gastgeber rund 40 Prozent der gesamten Nächtigungen verzeichnen. Eine neue Kampagne für den Winter-Städtetourismus soll zusätzlich Städte wie etwa Krems, Retz oder Baden vor den Vorhang holen.

Mehr Informationen: www.niederoesterreich.at/winter