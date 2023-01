Gäste kamen, obwohl der Schnee ausblieb

In guten Vorpandemiewintern verzeichnete man in NÖ rund 700.000 Skier-Days. Die rund 14 bis 15 Betriebstage in den Weihnachtsferien brachten im Schnitt rund 28 % der gesamten Wintersaison – also rund 196.000 Skier-Days.

Im Vorwinter (2021/22) verzeichnete Niederösterreich vom Saisonstart bis nach den Weihnachtsferien (9.1.2022) 160.000 Skier-Days. Zählt man heuer die rund 20.000 Skier-Days vor Weihnachten dazu, so kommt man in der bisherigen Saison auf 120.000 Skier-Days.