NÖ-Wirtschaft fordert schnellere Unterstützung vom Bund

„Der Bund hat am 14. Juni ein 28 Milliarden schweres Paket präsentiert, darunter eine Milliarden Euro Sofortmaßnahmen für die Wirtschaft. Die Maßnahmen sind aber noch nicht bei Betrieben angekommen“, heißt es von Niederösterreichs Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer-Niederösterreich (WKNÖ) Präsident Wolfang Ecker in einer Aussendung. Die beiden fordern vom Bund eine rasche Umsetzung der angekündigten Wirtschaftshilfen, vor allem im Anbetracht der aktuell hohen Energiekosten. „Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat mit dem niederösterreichischen Strompreisrabatt gezeigt, dass in der aktuellen Situation jede Hilfe doppelt zählt, sagen Ecker und Danninger.

Laut der Wirtschaftskammer haben zahlreiche niederösterreichische Betriebe mit den Preissteigerungen zu kämpfen. Vor allem bei Gas sei eine Preiserhöhung um das Siebenfache keine Seltenheit. „Unsere niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen in dieser Situation schnell und unbürokratisch Unterstützung bei den Energiepreisen sowie Planungssicherheit wie es mit der Energieversorgung weitergeht. Dabei ist besonders die Bundesregierung gefordert nicht nur rasch die schon verkündeten Maßnahmen umzusetzen, sondern auch auf die seit dem 14. Juni veränderte Situation einzugehen“, sagt Ecker.

Vorbereitung für den Winter

Die Bundesregierung hätte zwar sinnvolle Maßnahmen, wie die Strompreiskompensation für Firmen und einen Direktzuschuss für energieintensive Unternehmen, präsentiert, es mangle allerdings noch an der Umsetzung. Danninger fordert eine Klärung aller „offenen Details“, rasche Förderungen und dass der Bund alle Vorbereitungen für den kommenden Winter trifft. „Weitere Schutzmaßnahmen für unsere Betriebe müssen rasch einsetzbar sein, wenn sich die unsichere Lage der Energie-Versorgung weiter verschärft“, so der Landesrat.