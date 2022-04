Studie: Digitalisierung und e-Commerce als "große Chance"

Werbung

Seit 85 Jahren werden in der Tischlerei von Elisabeth Priesching in Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) Bänke, Tische, Betten und andere Möbel aus heimischem Massivholz gefertigt. Im Jahr 2020 startete Prieschnig unter der Marke "Flussdorf" ins digitale Zeitalter und baute einen Webshop auf. Möbel wurden fotografiert und Freunde gefragt, auf was sie konkret beim Produktkauf schauen.

"Das Ziel war es, unsere Produkte selbst an den Mann und die Frau zu bringen", erzählt Prieschnig. Im Webshop sei die gesamte Wertschöpfungskette für Kunden nachvollziehbar. "Auf heimische Herkunft und Transparenz legen die Kunden sehr viel wert." Es folgten ein digitaler Schauraum, der Auftritt des Unternehmens auf Social Media und eine e-Commerce-Zertifizierung. "Das schafft Vertrauen bei den Kunden." Derzeit entstehe in dem Holz-Produktionsbetrieb ein realer Schauraum, um den Kunden ein rundes Einkaufserlebnis zu bieten.

Zahl der Webshops in NÖ steigt weiter

Unterstützung für den Aufbau des Webshops und den Einstieg in den e-Commerce erhielt Prieschnig von der Wirtschaftskammer NÖ. Dort ist man überzeugt, dass spätestens seit den Corona-Pandemie-Erfahrungen und dem Boom des Online-Handels kein Unternehmen mehr an Digitalisierung, an einen vernünftigen Online-Auftritt bzw. an e-Commerce mehr vorbeikommt. "Es gibt keine Branche, die nicht von Digitalisierung betroffen ist", sagt WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer. Das Konsumverhalten habe sich in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich nachhaltig verändert: die Zahl der Webshops in NÖ ist allein in 2020 um 17 Prozent und in 2021 um 2 Prozent gestiegen.

v.l.n.r.: Karl Ungersbäck, Sparten-GF Handel, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Elisabeth Priesching, GF Flussmöbel GmbH, Jacqueline Eder und Michaela Luger (Referentinnen E-Commerce Service), Studienautor Wolfgang Schwarzbauer und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer Foto: Tanja Wagner

"Ein Betrieb, egal in welcher Branche er angesiedelt ist, muss heute auf verschiedenen Kanälen präsent sein, um mit Kunden und Partnern zu kommunizieren", sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Dass e-Commerce und Digitalisierung eine große Chance für Unternehmen sei, bestätigte auch eine Standortstudie von ecoAustria im Auftrag der Wirtschaftskammer NÖ.

Digitale Verwaltung und e-Commerce-Hilfe für KMU gefordert

"Unternehmen in NÖ sehen den digitalen Wandel positiv und können davon profitieren", sagt Wolfgang Schwarzbauer von ecoAustria. Was es jedoch brauche, sei Unterstützung für KMU, damit diese den Wandel aktiv in Angriff nehmen können. Hier sehe Schwarzbauer die Politik und Wirtschaft gefordert, um etwa bei der digitalen Verwaltung sowie im e-Commerce "schnell und treffsicher" zu unterstützen.

Um speziell KMU in diesem Wandel zu unterstützen, baut die Kammer ihre e-Commerce-Service branchenübergreifend aus. Mitgliedern bietet sie ab sofort etwa Rechtsberatung bei Datenschutz, E-Commerce-Recht und Urheberrecht, Unterstützung beim Aufbau eines Webshops und Onlinevertrieb über Plattformen, Online-Marketing über Social Media und Suchmaschinenoptimierung und Webinare, Workshops und Schulungen im E-Business. Die zwei Referentinnen des E-Commerce Services Michaela Luger und Jacqueline Eder sind dafür Ansprechpartner in der WKNÖ.

