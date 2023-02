Nach Landesparteivorstand NÖ-Wirtschaftsbund: "Kernressort Wirtschaft muss 'Chefsache' bleiben"

WBNÖ-Direktor Harald Servus und WBNÖ-Landesobmann und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betonen: Kernressort Wirtschaft müsse 'Chefsache' bleiben - und damit bei der ÖVP. Foto: WBNÖ

D er NÖ-Wirtschaftsbund begrüßt die Ansage von Johanna Mikl-Leitner im heutigen VP-Landesparteivorstand, dass sie die Wirtschafts-Agenden in Anspruch nehmen will. Das Wahlergebnis sei für die Volkspartei "enttäuschend", aber man wolle als "starke Kraft mit vollem Einsatz" in Niederösterreich weiterarbeiten, versprechen WBNÖ-Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker und WBNÖ-Direktor Harald Servus in einer Aussendung.