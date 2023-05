Wolfgang Ecker als Landesobmann des NÖ Wirtschaftsbundes bestätigt

Der Wirtschaftsbund Niederösterreich hat bei der 19. Landesgruppenhauptversammlung am 26. Mai in der Messe Tulln seine Neuwahlen abgehalten. Dabei wurde der amtierende Landesgruppenobmann und Präsident der NÖ Wirtschaftskammer Wolfgang Ecker mit 98,21 Prozent der Delegierten-Stimmen in seiner Funktion bestätigt. Der Steinmetzmeister aus Wolfsgraben im Bezirk St. Pölten geht damit in seine zweite Periode als Obmann des NÖ Wirtschaftsbundes. Im Zuge der Hauptversammlung präsentierte Ecker gemeinsam mit Direktor Harald Servus das Arbeitsprogramm 2030 des NÖ Wirtschaftsbundes.

„Ich freue mich sehr, dass mir erneut diese Verantwortung übertragen wurde. Diese Bestätigung für die Arbeit von meinem Team und mir ist zugleich ein großer Ansporn, uns weiterhin mit voller Kraft für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich stark zu machen“, sagt Wolfgang Ecker zu seiner Wiederwahl als Landesgruppenobmann des NÖ Wirtschaftsbundes. Gerade die vergangenen Jahre hätten gezeigt, wie wichtig eine Organisation wie der Wirtschaftsbund ist. Gemeinsam konnte viel für die Unternehmen erreicht und umgesetzt werden, wenn auch so Manches durch die schwierigen Bedingungen in den vergangenen Jahren verdeckt wurde.

Bei der Landesgruppenhauptversammlung wurden auch die Ergebnisse der „Mission Hausverstand“, dem größten Beteiligungsprozess in der Geschichte des NÖ Wirtschaftsbundes, präsentiert. Mit dem daraus entstandenen Arbeitsprogramm 2030 wurden die Leitlinien für die kommenden Jahre beschlossen, um die Erfolgsgeschichte des Unternehmertums in Niederösterreich weiter fortzuschreiben. Die Schwerpunkte liegen dabei in den nächsten Jahren noch stärker auf Themen wie dem Ausgleich des Fachkräftemangels, auf steuerlichen Entlastungen sowie auf der Schaffung einer modernen und zeitgemäßen Verwaltung. „Für eine langfristige Vision für die niederösterreichische Wirtschaft gilt es nun konkrete Weichenstellungen vorzunehmen“, sagt Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus. Die Infrastruktur soll zudem zukunftsorientiert ausgebaut, die Regionalität gestärkt sowie die Arbeitswelt an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden, um nachhaltiges Wirtschaften zu erleichtern. „Das Arbeitsprogramm ist unser Leitfaden für die Arbeit für die niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer in den kommenden Jahren. Es enthält die kurzfristig notwendigen Maßnahmen ebenso wie die langfristigen Ziele für die Unternehmen in Niederösterreich“, betonen Ecker und Servus.

Neben Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker wählte die Landesgruppenhauptversammlung des Wirtschaftsbundes Niederösterreich auch einen neuen Vorstand. Als Stellvertreter des Landesgruppenobmanns wurden WKNÖ Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl aus dem Bezirk Mistelbach, Ingeborg Dockner aus dem Bezirk St. Pölten, Jochen Flicker aus dem Bezirk Gmünd und Thomas Welser aus dem Bezirk Waidhofen an der Ybbs in ihren Funktionen bestätigt. Als Finanzreferent wurde Jürgen Sykora aus dem Bezirk St. Pölten wiedergewählt.

„Der Wahlvorschlag war ein Zeichen der Stabilität in unruhigen Zeiten“, sagt NÖ Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus und freute sich über die klare Entscheidung des Wirtschaftsbundes für Wolfgang Ecker und sein Team: „Damit zeigt der Wirtschaftsbund Niederösterreich seine Einigkeit und Geschlossenheit. Mit Wolfgang Ecker an der Spitze und seinem bewährten Team werden wir den bisherigen Kurs weiter fortführen und auch in Zukunft die starke Stimme der Wirtschaft in Niederösterreich sein“, so Servus.

Zum Arbeitsprogramm 2030 des NÖ Wirtschaftsbundes: https://www.wbnoe.at/missionhausverstand/