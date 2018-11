Ecker wird den Wirtschaftsbund Niederösterreich in die Wirtschaftskammer Wahl 2020 führen und für das Amt des Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich kandidieren. Der Wirtschaftsbund ist eine Teilorganisation der ÖVP. Man plane "eine NÖ-weite Umfrage und eine intensive Tour durch unser Bundesland, um mit den Unternehmerinnen und Unternehmern direkt vor Ort in Kontakt zu treten," kündigte Ecker in einer Aussendung an.