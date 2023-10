Herausragend: Elf Forschende wurden für ihre Arbeit ausgezeichnet

Ein Abend im Zeichen der Forschung fand am Dienstag in Grafenegg statt. Das Land Niederösterreich lud zur diesjährigen NÖ Wissenschaftsgala, um auch heuer wieder NÖ Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre Leistungen zu ehren. Seit 1964 vergibt das Land diese besondere Auszeichnung in zwei Kategorien an Forscherinnen und Forscher, die mit ihrer Arbeit zur wissenschaftlichen Eigenständigkeit Niederösterreichs beitragen. Neben renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ehrte das Land auch Autorinnen und Autoren akademischer Abschlussarbeiten, um die Zukunft der Wissenschaft zu fördern.

Überzeugten mit „Gesamtwerk“: Thomas Bugnyar und Christine Glaßner

Mit dem Würdigungspreis zeichnet das Land NÖ jährlich zwei Forscher für ihr wissenschaftliches Gesamtwerk aus. Die Preisträger des Jahres 2023 heißen Thomas Bugnyar von der Fakultät für Lebenswissenschaften an der Universität Wien und Christine Glaßner vom Institut für Mittelalterforschung der Akademie für Wissenschaft (ÖAW).

Thomas Bugnyar ist in der Verhaltens- und Kognitionsforschung tätig und beschäftigt sich mit den kognitiven und sozialen Fähigkeiten von Vögeln. Mit seinem Buch „Raben: Das Geheimnis ihrer erstaunlichen Intelligenz und sozialen Fähigkeiten“ wurde Bugnyar zum Autor des Wissenschaftsbuches 2023. Christine Glaßner ist seit 2012 Leiterin der Abteilung Schrift- und Buchwesen an der ÖAW. Der Fokus ihrer Forschung liegt auf mittelalterlichen Handschriften, wobei sie sich im Laufe ihrer Karriere etwa mit Schriften in den Klosterbibliotheken im Stift Melk und im Stift Göttweig auseinandergesetzt hat. Dazu kommen ihr Mitwirken am Online-Portal manuscripta.at sowie zahlreiche Publikationen. Die beiden ausgezeichneten Wissenschaftler dürfen sich über ein Preisgeld in der Höhe von je 11.000 Euro freuen.

Top-Leistungen in der Forschung: Der Anerkennungspreis 2023

In der Kategorie des Anerkennungspreises werden fachlich anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ohne Gesamtwerk für ihre Leistungen ausgezeichnet. 2023 konnten diese vier Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die Jury überzeugen und verdienten sich damit ein Preisgeld in der Höhe von je 4.000 Euro:

Stefan Freunberger (Institute of Science and Technology, ISTA) leitet die Freunberger Group zum Thema „Materialelektrochemie“ und entwickelt Batterien, die auf Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder auf organischen Stoffen basieren. Von diesen Batterien erhofft man sich künftig Vorteile bei der Speicherung von elektrischem Strom.

(Institute of Science and Technology, ISTA) leitet die Freunberger Group zum Thema „Materialelektrochemie“ und entwickelt Batterien, die auf Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder auf organischen Stoffen basieren. Von diesen Batterien erhofft man sich künftig Vorteile bei der Speicherung von elektrischem Strom. Eva Oburger (Universität für Bodenkultur Wien) am Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT Tulln) widmet ihre Forschung den sogenannten Rhizosphärenprozessen, die im Boden in unmittelbarer Nähe zu den Wurzeln von Pflanzen stattfinden. Nähere Kenntnisse über diese Prozesse könnten in Zukunft zu mehr Nachhaltigkeit in der Pflanzenzucht und bei landwirtschaftlichen Praktiken führen.

(Universität für Bodenkultur Wien) am Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT Tulln) widmet ihre Forschung den sogenannten Rhizosphärenprozessen, die im Boden in unmittelbarer Nähe zu den Wurzeln von Pflanzen stattfinden. Nähere Kenntnisse über diese Prozesse könnten in Zukunft zu mehr Nachhaltigkeit in der Pflanzenzucht und bei landwirtschaftlichen Praktiken führen. Leonid Sazanov (Institute of Science and Technology, ISTA) beschäftigt sich in seiner selbst aufgebauten Forschungsgruppe mit dem Thema „Strukturbiologie von Membranproteinkomplexen“. Die Forschung des Teams rund um Sazanov trägt zur Entwicklung von Medikamenten bei.

(Institute of Science and Technology, ISTA) beschäftigt sich in seiner selbst aufgebauten Forschungsgruppe mit dem Thema „Strukturbiologie von Membranproteinkomplexen“. Die Forschung des Teams rund um Sazanov trägt zur Entwicklung von Medikamenten bei. Maksym Serbyn (Institute of Science and Technology, ISTA) forscht am ISTA zur Theorie der kondensierten Materie und Quantendynamik. Seine Forschung spielt neben der Quantenphysik auch in Feldern wie Ingenieurwissenschaften und Informatik, die sich etwa mit Quantencomputern beschäftigen, eine wichtige Rolle.

Ein Blick in die Zukunft der NÖ Wissenschaft

Um neben diesen sechs renommierten Forscherinnen und Forschern auch aufstrebende Nachwuchs-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler für ihre Leistungen zu ehren, vergab das Land Niederösterreich heuer auch den „Wissenschaft Zukunft Preis 2023“. Ausgezeichnet wurden dabei herausragende Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten, sowie Dissertationen und PhDs. Die fünf niederösterreichischen Jungakademikerinnen Jisha Puthenpurayil, Maria Peer, Agnes Kim, Catherine Rosenfeld und Karin Tengler durften diese Anerkennung für ihre wissenschaftlichen Arbeiten entgegennehmen.