Als eines von fünf österreichischen Unternehmen ist der gemeinnützige Wohnbauträger Alpenland für seine Arbeit und Maßnahmen im Bereich innerbetrieblicher Frauenförderung und Gleichstellung von Frauen und Männern mit dem Gütesiegel "equalitA" prämiert wurde.

Das Gütesiegel wurde kürzlich durch Bundesministerin Margarete Schramböck (ÖVP) an die Alpenland verliehen. Zusätzlich hat Alpenland als einziges Unternehmen den ersten Platz in zwei Sonderkategorien "Wirksamkeit der Maßnahmen in Bezug auf Gleichstellung" und "Wirksamkeit für den Standort Österreich" erreicht.

Die Prämierung zeige, dass die jahrelangen Schritte in Richtung Gleichberechtigung im Konzern wirksam sind, sagt Obmann-Stellvertreterin Isabella Stickler. Der Frauenanteil wurde in allen Managementpositionen gesteigert, Frauen als Führungskräfte etabliert und gefördert und durch flexible Arbeitszeitgestaltung und -modelle, Telearbeit und schnellerer Wiedereinstieg nach Karenz die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert. "Frauen sind bei uns gleich wertgeschätzt, gleich bezahlt und gleich gefördert wie Männer", sagt Stickler.

Mittlerweile ist eine von fünf Vorstandsmitgliedern im Konzern weiblich. Vier von sechs Bereichsleitern und eine von zwei Geschäftsführern sind bei der Alpenland mit einer Frau besetzt. Auch im Aufsichtsrat sind von zehn Personen vier weiblich. "Wir sind überzeugt, dass Gleichstellung in allen Führungsebenen kein Frauenthema, sondern eine wirtschaftliche, unternehmerische und gesellschaftliche Notwendigkeit", betont Stickler.

Alpenland-Geschäftsjahr 2020: "Rundum solide"

Ohne Kündigungen und Kurzarbeit habe man das Pandemiejahr 2020 bewältigt, heißt es im Jahresbericht 2020/21 von Alpenland. Als "rundum solide", bezeichnet Finanzvorstand Jürgen Putz das Jahresergebnis. Mit einer Bilanzsumme von 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2020 wuchs der Konzern um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gemeinsam mit den Tochtergesellschaften AlpGes, Terra, Kamptal und NÖSTA erzielte der Konzern ein Betriebsergebnis von 10,3 Millionen Euro erreicht.

Dass aufgrund der Corona-Pandemie nachträgliche Wohnungsübereignungen (Anm: Mietkauf) zurückgehen werden, habe sich nicht bewahrheitet, sagt Putz. „Genau das Gegenteil war der Fall. Wir glauben auch, dass es dieses Jahr so weitergeht.“ Auch die Leerstände konnten von vier Prozent in 2020 auf mittlerweile unter zwei Prozent reduziert werden.

Wunsch nach Arbeits- statt Kinderzimmer

"Trotz Behinderungen durch Corona wurde 2020 ein Bauvolumen von 66 Millionen Euro erreicht", sagt Alpenland Obmann Norbert Steiner. Derzeit sind 679 Wohneinheiten im Bau und knapp 18.000 Wohneinheiten werden verwaltet. "Unser Ziel ist es soviel Eigentum wie möglich zu schaffen. Der Kauf einer Wohnung ist eine gute Altersfinanzierung", sagt Steiner und betont, dass Alpenland daher auch in Zukunft auf das Hauptprodukt Miete/Kauf-Projekt setzt. Derzeit liegt die Eigentumsquote in NÖ bei 60 Prozent. Landeshauptfrau Johanna MIkl-Leitner (ÖVP) strebt 70 Prozent an.

Ob im Holzbau-Projekt in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten-Land), im Öko-Wohnpark "5 Elemente – Baden – Spitalsgärten" in der Stadt Baden oder im Projekt "Mühlbach-Ost - Wohnen mit Weitblick" in St. Pölten, mit einem Mobilitätskonzept aus Bike/Car-Sharing und Öffi-Anschluss, Gemeinschaftsgärten und einem Sozialkonzept in Kooperation mit der Caritas: Im Wohnungsbau der Alpenland fließen Trends wie E-Mobilität, Nachhaltigkeit und energieeffizientes Bauen aber auch gesellschaftliche Entwicklungen wie das pandemie-getriebene Homeoffice ein.

"Der Wunsch geht Richtung mehr Wohnfläche und einer 4-Zimmer-Wohnung, wobei das Extra-Zimmer früher als Kinderzimmer und heut als Arbeitszimmer genutzt wird", weiß Stickler. Nicht nur in betrieblichen Homeoffice-Vereinbarungen sondern auch im Wohnungsbau wirkt sich das pandemie-bedingte Homeoffice aus. Die vier im Projekt "Mühlbach-Ost" geplanten Ateliers werden als gesonderte, freiberufliche Stätten mit jeweils 16 Quadratmeter Freibereich und Toilette entstehen.

Steiner: "Baustoffpreise galoppieren davon"

Auf der wirtschaftliche Seite stellen die Baustoffpreise eine große Herausforderung auch für den Wohnungsbau dar. "Die Baupreise galoppieren davon, die Grundstückspreise haben sich zum Teil verdreifacht", sagt Steiner. Alpenland habe noch Grundstücke aus früheren Zusammenarbeiten für 150 Wohnungen bevorratet. Positiv wertet Steiner die äußerst niedrigen Zinsen, die bei der Finanzierung helfen.

Der Fokus der Alpenland liege auf preislich qualitativ hochwertigen Wohnungseinheiten. Steiner wolle jedoch künftig auch ein Angebot für Menschen mit niedrigerem Haushaltseinkommen schaffen.

