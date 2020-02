„Zusammenhalt ist unsere Stärke." Stellte die Wirtschaftskammerpräsidentin fest. Und meinte die ARGE Baugewerbe, die sich unter dem Dach der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) formiert hatte. Und die gemeinsam mit ihren 14 Landesinnungen, die allesamt im Baugewerbe tätig sind, zum ersten Zukunftstag in Sachen Bauen gebeten hatte.

„Gleich bei der Gründung haben wir gespürt, dass da etwas Positives in Bewegung kommt“, freute sich auch Wolfgang Ecker, zuständiger Spartenobmann in der WKNÖ. Und will in der neuen ARGE "die Kräfte bündeln" und "noch zielgerichteter agieren". Auch wenn sich Niederösterreichs (Bau-)Unternehmer schon jetzt zu "fast 90 Prozent" gut bis sehr gut für die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet fühlen, so eine direkt beim Zukunftstag durchgeführte Umfrage.

1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dazu vergangenen Mittwoch ins St. Pöltner VAZ gekommen. Um sich die neuesten Produktinnovationen anzuschauen. Und um mit Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, Wirtschaftskammer-NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl, Landtagspräsident Karl Wilfing, Spartenobmann Wolfgang Ecker und Politikwissenschafter Peter Filzmaier über aktuelle Herausforderungen in der Baubranche zu diskutieren.

Facharbeitermangel im Fokus

Zu denen gehöre, so der Tenor, vor allem der grassierende Facharbeitermangel, der "immer mehr unter den Nägeln brennt" und die Betriebe in ihrer Arbeit "bremst". Harald Mahrer: „Da müssen wir rasch etwas tun, sonst können die Baubranchen das große Auftragspotential nicht ausschöpfen, das allein schon im Sanierungsbereich gegeben ist“. Sonja Zwazl rief die Wirtschaftskammermitglieder dagegen zur Wahlurne bei den anstehenden Wirtschaftskammerwahlen: "Mit Ihrer Stimme stärken Sie die Stimme der Wirtschaft und verleihen ihrer Interessenvertretung mehr an Gewicht."

Und Karl Wilfing verglich die Durchschlagskraft des Baugewerbes mit dem Landesbudget: "Das Budget des Landes Niederösterreich entspricht in etwa Ihrem Umsatz." Schließlich beschäftigen die 20.000 zur ARGE Baugewerbe gehörenden Betriebe über 95.000 MitarbeiterInnen, bilden 5.000 Lehrlinge aus und erzielen einen Jahresumsatz von 8,7 Milliarden Euro. Und, so Wilfing über die Baubetriebe als Partner des Landes Niederösterreich: "Wir bauen auf Euch, ihr könnt auf uns bauen!“