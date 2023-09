Landesobfrau Teschl-Hofmeister: „Leistung muss sich lohnen“

Landesobfrau des NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) machte sich im Sommer 2023 auf die „Was ist dir wichtig?"-Sommertour und besuchte über 20 Betriebe in über 20 Bezirken quer durch Niederösterreich. Die Tour hatte zum Ziel, die Anliegen und Wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich zu erfassen und Ideen zur Verbesserung des Landes zu sammeln.

In direkten Gesprächen mit Mitarbeitenden, Lehrlingen und Personen in der Pflege gaben diese wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Bedürfnisse, mit denen die Betriebe und das Land selbst konfrontiert sind. „Der Tenor der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist klar: Leistung muss sich lohnen. Dafür steht der NÖAAB und dafür setzen wir uns ein. Wir fordern eine Anhebung des Kilometergeldes, eine Erhöhung der steuerfreien Überstunden und eine Lockerung der Kreditregeln für den Erwerb eines Eigenheims“, so NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Der NÖAAB möchte deshalb das Kilometergeld, welches seit 15 Jahren 42 Cent pro Kilometer beträgt, erhöhen um den steigenden Lebenshaltungskosten gerecht zu werden. Zudem soll es regelmäßige Anpassungen der Taggelder und Diäten für Dienstreisen geben. Ebenfalls wird mehr Geld für Überstunden gefordert. Die derzeitige steuerfreie Grenze von zehn Überstunden pro Monat bei 86 Euro soll, nach Ansicht des NÖAAB, auf 20 Überstunden pro Monat erhöht werden. Das soll dazu beitragen, jenen, „die mehr leisten, finanziell mehr Spielraum zu gewähren“.

Verbesserungen für Arbeitnehmer und ihren Familien gefordert

Als dritten Punkt fordert der NÖAAB eine Lockerung der Kreditregeln für den Eigenheim-Erwerb. Die strengen Vorgaben der Finanzmarktaufsicht hätten die Kreditvergabe erschwert, insbesondere für junge Familien. Zu guter Letzt wurde der niederösterreichische Pflege- und Betreuungsscheck angesprochen, welcher in den nächsten Wochen an den Start geht. Ab Oktober können pflegebedürftige Menschen den neuen Pflege- und Betreuungsscheck beantragen, der mit 1.000 Euro finanzielle Unterstützung für ihre individuellen Bedürfnisse bietet.

Hinsichtlich der Lehrlinge nahm NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister aus ihren Besuchen mit, dass es beeindruckend viele junge Damen in Technik-Jobs gibt und viele junge Menschen mit Begeisterung bei ihrer Tätigkeit dabei sind. „Solche Talente müssen vor den Vorhang geholt werden, wie die EuroSkills 2023 in diesen Tagen bewiesen haben“, so Teschl-Hofmeister.