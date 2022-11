Entsorgung von Altspeiseöl: Gratis-Sonnenblumenöl bei Rückgabeaktion

Werbung

Seit 2002 sammeln die Landsleute altes Speisefett und -öl in Niederösterreich mit den gelben NÖLI Kübeln. Die richtige Entsorgung von Altspeiseöl und-fett ist wichtig, damit es in den Kläranlagen nicht zu Problemen kommt. Außerdem lassen sich Öl- und Fettreste zu Biodiesel weiterverarbeiten.

„Bisher konnten in Summe etwa 18,5 Millionen Liter Altspeiseöl und -fett gesammelt und zu Bio-Diesel verarbeitet werden. Damit ist der NÖLI seit 20 Jahren ein Paradebeispiel für blau-gelbe Kreislaufwirtschaft“, zieht Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) Bilanz. In den letzten 20 Jahren sind rund eine Million Kübel für private Haushalte in Umlauf gebracht worden. Für den Gewerbebereich gibt es den Gastro-NÖLI mit einem Fassungsvermögen von 25 Litern. Besonders bei Festen und Veranstaltungen kommt dieser zum Einsatz.

Zum 20-jährigen Jubiläum des NÖLIs verschenken die 25 Umweltverbände bei der Rückgabe eines vollen NÖLIs einen halben Liter AMA-zertifiziertes Sonnenblumenöl aus Österreich. Die Aktion gilt in den Sammelzentren der jeweiligen Verbände solange der Vorrat der Sonnenblumenölflaschen reicht.

Falsch entsorgte Öl- und Fettreste verursachen Millionen an Reinigungskosten

Trotz der NÖLIs kommt es immer noch vor, dass Öl- und Fettreste durch Toiletten oder Waschbecken in der Kanalisation landen. „Falsch entsorgtes Altspeiseöl und -fett führt zu Problemen in Kläranlagen und erzeugt so Folgekosten“, erklärt der Vize-Präsident der NÖ Umweltverbände Roman Stachelberger. Jeder nicht richtig entsorgte Liter Speiseöl verursacht Folgekosten von 50 bis 70 Cent. Dafür müssen pro Jahr Reinigungskosten in der Höhe von mehr als 2,4 Millionen Euro aufgewendet werden.

Aus einem Liter Altspeiseöl können in Biodiesel-Raffinerien unter Beigabe von Methanol rund 0,85 Liter Biodiesel hergestellt werden. In ganz Niederösterreich werden somit jährlich 780.000 Liter Biodiesel erzeugt, womit 1.390 Tonnen CO2 eingespart werden.