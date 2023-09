Dominik Lapka wird neuer Leiter des User-/Lesermarkt-Bereichs

Die NÖN/BVZ-Mediengruppe hat sich in den vergangenen Monaten zu einem modernen 360°-Medienunternehmen entwickelt und die Bereiche Zeitung, Online, Social Media und TV-Auftritt miteinander verschränkt. Die gesamte redaktionelle Arbeitsweise wurde auf einen tagesaktuellen Betrieb umgestellt, und seit 1. März publizieren NÖN und BVZ täglich 350 hochwertige Artikel aus allen Regionen Niederösterreichs und dem Burgenland.

Somit ist der wichtige Schritt hin zum Tagesmedium abgeschlossen, was der Mediengruppe ebenfalls neue Marktfelder eröffnet. Im Zuge dessen bieten NÖN und BVZ in ihrem Portfolio neben den Printausgaben mittlerweile die Möglichkeit für Digitalabos. Weiters hat sich die NÖN auch als Videoproduktionsfirma und Werbeagentur für niederösterreichische Firmen aufgestellt.

Der 42-jährige Wiener Dominik Lapka ist mit seiner 15 Jahre langen Erfahrung bei MediaCom und zuletzt bei GroupM ein Medien- und Kommunikationsprofi. Der promovierte Psychologe verfügt aufgrund seiner Positionen über ein ausgezeichnetes Media Fachwissen, reiches digitales Know-how und hohe Kunden- und Marktorientierung.

Seine Stärken liegen in den Bereichen Erfolgsmessung, Kommunikation, Analyse sowie Projekt- und Prozessmanagement. In seiner neuen Rolle als Leiter des User-/Lesermarkt-Bereichs bei der NÖN/BVZ-Mediengruppe wird er mit seiner reichen Erfahrung und starken Führungsqualitäten eine Schlüsselposition in der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens einnehmen.

„Passender Content zur richtigen Zeit“

„Ich freue ich mich außerordentlich, die bevorstehenden Aufgaben mit einem engagierten und erfahrenen Team in Angriff zu nehmen. Mich beeindruckt der Weg den die NÖN/BVZ Mediengruppe eingeschlagen hat sehr und ich freue mich auf meine neue Aufgabe, bei der es darum geht, die Bedürfnisse der Leserinnen und UserInnen zu verstehen und zur richtigen Zeit, im richtigen Kontext und auf die richtige Art und Weise den passenden Content zu liefern“, zeigt sich Dominik Lapka voller Motivation.

„Wir freuen uns sehr, dass Dominik Lapka unser erfolgreiches Team in dieser Topmanagementposition verstärkt. Die NÖN/BVZ-Mediengruppe hat sich in den vergangenen Monaten multimedial zukunftsfit aufgestellt. Mit Dominik Lapka haben wir einen innovativen und kreativen Impulsgeber für uns gewinnen können und wir freuen uns, mit ihm diese Zukunft erfolgreich zu gestalten.“, so Geschäftsführer Michael Ausserer.

Dominik Lapka folgt damit Georg Schröder, der nach 47-jähriger Tätigkeit im NÖ Pressehaus mit Ende des Jahres in Pension gehen wird. Georg Schröder hat in seiner Funktion als Prokurist, Vertriebs- und Produktionsleiter wesentlich zum Erfolg des Hauses beitragen und war in den letzten Monaten federführend bei der Neuorganisation der Mediengruppe beteiligt.

Georg Schröder wird der NÖN und BVZ auch künftig erhalten bleiben. Seit März 2023 ist er, gemeinsam mit Sonja Planitzer, Herausgeber der beiden Medien NÖN und BVZ und wird diese Aufgabe auch in Zukunft mit Freude ausüben.

NÖN/BVZ Mediengruppe mit starken Zuwächsen im Digitalbereich

Die NÖN/BVZ Mediengruppe erscheint wöchentlich mit 28 NÖN- und sieben -BVZ Ausgaben. Zusätzlich betreibt sie die Online-Portale NÖN.at, BVZ.at, meinfussball.at und nitelife.at mit den dazugehörigen Social Media-Kanälen. Neben den Kaufzeitungen erscheint 10-mal im Jahr ein eigener Postwurf an alle Haushalte in Niederösterreich und Burgenland. Seit September letzten Jahres gehört mit NÖN-TV auch ein eigener TV-Sender zum Portfolio der Mediengruppe. Rund 300 Extras und Sonderprodukte komplettieren das Angebot.

Die NÖN/BVZ-Mediengruppe hat sich im heurigen Jahr umfangreich neu strukturiert, produziert in Form eines digitalen Newsrooms tagesaktuell und verzeichnet seit Monaten stark wachsende Reichweiten im Digitalbereich.