NÖN: Spar ist der zweitgrößte Lebensmittelhändler. Wie sehr nutzen Sie das, um bei Produzenten den Preis zu drücken?

Alois Huber: Natürlich achten wir auf ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sind wir unseren Kunden schuldig. Mindestens ebenso entscheidend ist aber, dass die Produkte, die wir verkaufen, eine hohe Qualität haben. Damit das gewährleistet ist, muss für den Produzenten der erzielte Preis passen. Wir arbeiten mit vielen Bauern seit 20 Jahren zusammen und sehen das als Partnerschaft. Klar ist aber auch, dass es Weltmarktpreise gibt, von denen wir abhängen. Mit der Schiene „TANN schaut drauf“ gehen wir seit 2017 in Niederösterreich deshalb einen Schritt weiter: Unsere Vertrags-Landwirte erhalten mehr Geld, wenn sie AMA- und Tierwohl-geprüfte Qualitätskriterien erfüllen – pro Schwein sind das neun Euro, pro Rind 160 bis 180 Euro mehr. Im Gegenzug haben die Tiere mehr Platz, stammen garantiert aus Niederösterreich und werden auch hier in unserem Werk in St. Pölten verarbeitet.

Wie nehmen die Konsumenten die Produkte an?

Huber: Sehr gut. Deshalb erweitern wir das Angebot ständig. Die Kunden wollen heute wissen, wo und wie das Tier gelebt hat. Am Anfang hatten wir sieben Schweinebauern als Vertragspartner. Eineinhalb Jahre später beliefern uns schon 20 Schweine- und 27 Rinderbauern aus Niederösterreich.

Wie sehr fürchten Sie, dass der Online-Handel die Margen im Einzelhandel weiter purzeln lässt?

Huber: Natürlich ist der Online-Handel für uns ein Thema. Der Anteil am Gesamtmarkt ist aber verschwindend. Und anders als im Non-Food-Bereich erwarte ich hier keine Umwälzungen, weil fast alle Niederösterreicher einen Nahversorger in der Nähe haben. Allerdings ändern sich die Anforderungen, die Kunden an einen Supermarkt stellen. Ein Markt mit weniger als 500 Quadratmetern und einem Sortiment von unter 10.000 Artikeln ist nicht zukunftstauglich. Das ist ein Grund, warum wir die Eurospar-Schiene ausbauen – und zuletzt beispielsweise in Hadersdorf und Reichenau eröffnet haben.

Es gibt also nicht bereits zu viele Supermärkte?

Huber: Spar wächst stärker als der Markt. Dazu kommt, dass es für uns noch einige weiße Flecken gibt – derzeit sind wir etwa in jeder dritten Gemeinde in NÖ vertreten. Es gibt also noch Wachstumspotenzial.

Vor allem im Wiener Speckgürtel.

Huber: Natürlich sehen wir dort, wo Menschen hinziehen, großes Potenzial – aber nicht nur. Wir sehen das im Waldviertel genauso wie im Weinviertel oder in den Voralpen.