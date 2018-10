NÖN: Ein traumhafter Sommer liegt hinter uns. Wie schaut die Tourismusbilanz im Sommer 2018 für Niederösterreich aus?

Petra Bohuslav: Es schaut so aus, dass sich der Trend weiter fortsetzt. Wir hatten im gesamten Jahr 2017 mit 7,18 Millionen Nächtigungen so viele wie noch nie. Mit Ende August lagen wir heuer bei einem Plus von 2,6 Prozent. Das heißt, der Höhenflug hält an, aber nicht nur bei den Nächtigungen. Auch der Ausflugstourismus und die Wertschöpfung steigen. Wir haben uns als Ziel vorgenommen, 2020 1,1 Milliarden Euro an Wertschöpfung durch den Ausflugstourismus zu erwirtschaften. Und wir waren im letzten Jahr schon bei 1,4 Milliarden.

Lag der Erfolg ausschließlich am schönen Wetter?

Bohuslav: Das Wetter ist da und dort eine Facette, aber die Basis unseres Tourismus funktioniert einfach gut. Und wir haben tolle Unternehmer, die in ihre Betriebe investieren und modernisieren. Mit der Kombination von Wein und Kulinarik bis hin zum Bergsommer hat es auch durch eine smarte Produktentwicklung einen richtigen Schwung gegeben.

Herr Ipp, Sie sind einer der Hoteliers, die in den letzten zehn Jahren in mehreren Standorten Niederösterreichs sehr viel investiert haben. Was war ausschlaggebend dafür?

Alexander Ipp: Erstens, weil es mein Heimatland ist und weil ich mich in Niederösterreich als Unternehmer seit 21 Jahren wohlfühle. Zweitens, weil wir hier immer eine sehr tourismusfreundliche Gesinnung vorgefunden haben und das Land ein guter Partner ist.

Wie sind wir in Niederösterreich aufgestellt? Gibt es Regionen, wo mehr Hotelbetten nötig wären?

Bohuslav: Ja, auf jeden Fall. Das ist aber ganz punktuell zu bearbeiten. In welcher Region gibt es welches Basisangebot für Touristen, und wo macht dann ein Hotelkonzept, das genau darauf ausgerichtet ist, auch Sinn? Da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten.

Welchen Anteil hat der Wirtschaftstourismus im Land?

Bohuslav: Der Schlüssel in Niederösterreich ist klar. Die drei Säulen, der Wirtschaftstourismus, der Gesundheitstourismus und der klassische Tourismus teilen sich jeweils genau auf ein Drittel auf.

Welche Trends sehen Sie in der Hotel-Branche?

Ipp: Insgesamt geht es darum, qualitätsvoll zu arbeiten. Man muss noch stärker eine Positionierung für den jeweiligen Betrieb herausarbeiten. Und man muss die Produkte mit Geschichten aufladen. Wer einen Betrieb in der Weingegend führt, muss das Thema zu Ende erzählen. Da genügt es nicht, ein Weinlesefest und eine Weinwoche zu bieten, sondern man muss überlegen: Was heißt das für mein Zimmer- oder für mein Gastronomie-Angebot? Werden richtige Antworten gefunden, dann nimmt einem der Kunde das auch ab und kommt gerne.

Die Wirtschaft beklagt aktuell sehr stark den Fachkräftemangel. Speziell im Tourismus ist das Thema noch brisanter. Was sind Rezepte dagegen?

Ipp: Man muss da sowohl als Unternehmer als auch als Branche selbstkritisch hinschauen und fragen, was kann man tun? Hotels bieten grundsätzlich ein angenehmes Arbeitsumfeld, weil sich viel geändert hat. Immer wichtiger ist das Employer-Branding. Man muss dabei das Marketing auch nach innen drehen. Das geht über eine entsprechende Begegnungs- und Feedback-Kultur. Und mit dem Tag der offenen Hoteltür am 12. Oktober wollen wir den jungen Menschen zeigen, wie schön der Arbeitsplatz Hotel ist.

Der Tag der offenen Hoteltür am 12. Oktober wird auch in Niederösterreich Einblick in die Branche gegeben. Jene 18 Betriebe, die mitmachen, finden Sie unter: www.karriere-im-hotel.at