NÖN: Die Österreicher sind ja tendenziell Aktienmuffel, die beliebteste Anlageform ist das Sparbuch. Was raten Sie Neulingen, die sich mit dem Thema Aktien auseinandersetzen möchten?

Christoph Boschan: Als Allererstes rate ich ihnen, sich Wissen anzueignen. Zum einen, was das Thema Aktien und Geldanlage an sich betrifft, zum anderen zu den für den Anleger in Frage kommenden Unternehmen. Hier bieten börsengehandelte Unternehmen den Anlegern höchstmögliche Transparenz. Ganz entscheidend ist zudem, beim Aktieninvestment nie alle Eier in einen Korb zu legen, sich stets den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite vor Augen zu führen und langfristig anzulegen. Unterjährig geht es an den Börsen immer auf und ab. Betrachtet man jedoch einen längeren Zeitraum, zeigt sich, dass es ein mehr als positives Ergebnis gibt. So warf zum Beispiel der ATX trotz zwischendurch starker Kursrückgänge seit 1991 im Schnitt knapp sieben Prozent Rendite pro Jahr ab.

Wie kann sich ein Laie in puncto Aktien weiterbilden?

Boschan: Die Wiener Börse bietet jährlich über 350 Seminare und Weiterbildungsmöglichkeiten und stellt auch auf ihrer Website ein breites Informationsangebot zur Verfügung. Informationen rund ums Thema Veranlagung bzw. zu den an der Wiener Börse notierten Unternehmen liefern auch unser Börsenradio und der Austrian Stock Talk. Damit können sich Interessierte eine gute Wissensbasis aufbauen – denn es gilt: Bildung ist der beste Anlegerschutz und überhaupt die Grundlage für einen mündigen Umgang mit dem eigenen Geld und der eigenen Vorsorge.

Wie sehen Sie die Zukunft der Aktien? Werden sie an Bedeutung gewinnen – und warum?

Boschan: Aktien sind derzeit die einzige Anlageform, die attraktive Rendite bringt. Je früher man mit dem Anlegen beginnt, desto besser, denn der Zinseszinseffekt ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor beim Anlegen. Junge Leute gehen immer wieder davon aus, dass sie wegen der oft geringeren finanziellen Möglichkeiten nicht die Zielgruppe sind, um in Aktien zu veranlagen. Geht man jedoch von einem monatlichen Sparplan von 25 Euro, einer jährlichen Verzinsung und Wiederveranlagung von 6,9 Prozent aus, verfügt man nach 45 Jahren über ca. 92.000 Euro veranlagtes Kapital. Dasselbe Beispiel mit einem monatlichen Sparplan von 100 Euro gerechnet, ergibt nach 45 Jahren ein veranlagtes Kapital von ca. 367.000 Euro.

Wie wichtig schätzen Sie den Finanzplatz Österreich ein?

Boschan: Österreichische Aktien sind international sehr gefragt. Internationale Großanleger, die in die größten börsennotierten Unternehmen investieren, kommen vor allem aus den USA, Großbritannien oder Norwegen. Dieser hohe Anteil an internationalen Anlegern macht unseren Börsenplatz zum attraktivsten Listingplatz für heimische Unternehmen. Als Marktführer im rot-weiß-roten Aktienhandel bietet die Wiener Börse die vollsten Auftragsbücher und die besten Preise im Handel mit heimischen Aktien.

Und wie wichtig ist er für die Volkswirtschaft?

Boschan: Eine gut funktionierende Börse erleichtert Unternehmen die Investitionstätigkeit und damit auch die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Zudem gibt es starke volkswirtschaftliche Hebeleffekte durch börsennotierte Unternehmen. Jeder Euro, der in die Aktie eines heimischen Unternehmens fließt, hat vielfache Effekte für unseren Standort. Zudem bestätigt eine Vielzahl an Studien, dass Volkswirtschaften mit hoch entwickelten Eigenkapitalmärkten krisenrobuster sind und sich auch schneller wieder von Krisen erholen.

Wie entwickelt sich der Handelsumsatz der Wiener Börse – und mit welchem Umsatz rechnen Sie für heuer?

Boschan: Dank reger Handelsaktivitäten unserer Börsenmitglieder wurden heuer bisher 46,85 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht einem Zuwachs von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahlen spiegeln wider, wie gefragt die österreichischen Aktien sind. Damit das so bleibt, arbeiten wir weiterhin an der überragenden Handelsqualität für österreichische Aktien. An keinem anderen Handelsplatz können sie effizienter gehandelt werden als an der Wiener Börse.

Ab 2019 will die Wiener Börse mit dem „direct market“ und dem „direct market plus“ starten. Worum geht es da, und wozu braucht es diese Angebote?

Boschan: Unsere neuen Segmente „direct market“ und „direct market plus“ richten sich speziell an den österreichischen Mittelstand und rasch wachsende Jungunternehmen. Gerade bei diesen ist die Ausstattung mit Eigenkapital essentiell für den Erfolg. Wir wollen ihnen einen schnellen, kostengünstigen und einfachen Börsen-Einstieg bieten. Haben die Unternehmen weitere Wachstumsambitionen, können sie sich zu einem späteren Zeitpunkt in gesetzlich geregelte Märkte (prime market & standard market) fortentwickeln und den Kapitalmarkt noch intensiver als Finanzierungsquelle nutzen.