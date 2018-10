NÖN: Gleich zu Beginn das eher unerfreuliche Thema Filialfusionen. Ist der Zenit, was dieses Thema betrifft, erreicht?

Johann Vieghofer: Ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Sondern dass Filialfusionen eine ganz natürliche Reaktion sind auf alle Kosten, die auf eine Bank zukommen. Eine kleine Regionalbank muss schauen, wie sie sich zukünftig aufstellt. Das ist ein Prozess, der langsam verläuft, und ich glaube, so wird das auch weitergehen.

Wie reagieren eigentlich die Kunden auf Filialschließungen?

Vieghofer: Die Reaktionen der Kunden sind nicht nur negativ. Weil man ja im Normalfall dadurch auch an Professionalität gewinnt.

Kürzlich gab es die Entscheidung, dass die Bankenaufsicht jetzt bei der FMA angesiedelt sein soll. Bisher gab es ja die Zweiteilung zwischen FMA und OeNB. Wie geht es Ihnen damit?

Vieghofer: Für uns war immer wichtig, dass Klarheit geschaffen und die Aufsicht vereinheitlicht wird, damit jeder weiß, wo was geprüft wird. Und dass es dadurch nicht teurer wird. Das sollte jetzt gegeben sein.

Es gibt eine neue Studie im Auftrag der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer, die belegt, dass Banken unter der Bürokratie besonders leiden. Worunter am meisten?

Vieghofer: Das kann man dezidiert so nicht sagen. Seit der Finanzkrise 2008 ist die Regulierungswut der Behörden überbordend. Da ist natürlich nicht alles falsch dabei. Seit 2008 stehen die Banken besser da, weil sie mehr Eigenkapital haben. Das ist gut. Ich glaube aber auch, dass speziell Banken überbordend belastet werden. Da spielt auch noch das Thema Konsumentenschutz mit hinein. Der bringt eine sehr große Belastung und in vielen Fällen, davon bin ich überzeugt, keinen Vorteil für die Kunden. Ich habe mir das ausgerechnet: In NÖ arbeiten mehr als 300 Mitarbeiter in Banken nur für den Bereich Bürokratie. Das ist zu viel – und bringt auch nicht immer wirklich ein Mehr an Sicherheit.

Gibt es konkrete Regulierungsmaßnahmen, von denen Sie sagen, die können wir weglassen?

Vieghofer: Mittlerweile ist ja schon die Tendenz erkennbar, dass sogar die Aufsicht in Frankfurt erkennt, dass am aufpassen muss mit der Regulierung. Die erste Konsequenz: Es sollen Erleichterungen für Regional- und Kleinbanken geschaffen werden. Das hört sich gut an, aber welche sind es? Dass du ein paar Ausschüsse in der Bank nicht brauchst. Das ist nett, aber das ist nicht wirklich die große Erleichterung. Dort, wo sie uns was bringen würde als kleine Bank, dort ist es nicht wirklich spürbar. Zum Beispiel Geld wäscherichtlinien. Die machen Sinn. Aber du kannst aufgrund dieser Bestimmungen eigentlich keine Sparvereine mehr machen. Das ist überzogen.

Gerade kürzlich ist die Meldung durch die Medien gegangen, dass Banken die Strafzinsen der EZB immer mehr an die Kunden weitergeben. Haben Banken keine andere Möglichkeit mehr?

Vieghofer: Das Thema ist, dass Banken, wenn sie Geld hereinnehmen, dem Kunden bescheidene Zinsen zahlen. Aber selber, wenn sie das Geld zur EZB legen, Strafzinsen zahlen. Fakt ist: Bankgeschäft ist Kundengeschäft. Letzten Endes endet alles beim Kunden. So gesehen muss man Verständnis haben, dass Banken zumindest darüber nachdenken, diese Dinge an ihre Kunden weiterzugeben. Aber damit Sie mich richtig verstehen: Das will keiner machen!

Wie sieht die Prognose Ihrerseits aus: Wie lange wird das Zins niveau noch so bleiben?

Vieghofer: Ich habe vor fünf Jahren gesagt, ich werde ein Anheben des Zinsniveaus in meiner aktiven Zeit nicht mehr erleben. Bisher habe ich recht gehabt. Ich sehe kein baldiges Ende. Aber man muss jetzt natürlich abwarten, wie die Nachfolge von Mario Draghi (EZB-Präsident, Anm.) geregelt wird. Und man weiß nie, was Trump einfällt. Das ist eine Unbekannte.

Das ist ja ein Thema, mit dem auch die Regionalbanken täglich konfrontiert sind.

Vieghofer: Man ist strategisch damit konfrontiert. Weil man sich ja selbst als Bank auch aufstellen muss. Und ganz ehrlich: Für die Banken wäre nichts besser, als wenn dieses Zinsniveau enden würde. Vor 2008 hat man sich das ja gar nicht vorstellen können. Dass man für Einlagen bezahlen muss und die Bank froh ist, wenn sie keine Einlagen hereinbekommt – das ist ja eine absurde Situation!

Wie oft wird das Thema noch von Kunden nachgefragt?

Vieghofer: Mittlerweile haben sich die Kunden an dieses Zinsniveau aber gewöhnt. Gott sei Dank. Weil es damit vom Kunden auch Verständnis gibt.

In der medialen Wahrnehmung sind Fintechs ein Thema, das boomt. Sind sie eine Bedrohung für die klassische Bank?

Vieghofer: Ich habe zu Fintechs einen positiven Zugang. Die kommen immer von der kundenorientierten Seite. Die sind schnell und bieten Dienstleistungen an, die esfür die Kunden einfacher machen. Letztendlich ist es eine Konkurrenz, und die belebt ja bekanntlich immer. Aber: Man muss Fintechs mit den gleichen Regeln ausstatten, wie sie Banken haben. Wenn das gegeben ist, sind sie durchaus sinnvoll. Banken sind aufgrund ihrer Größe manchmal behäbig, Fintechs können viel schneller reagieren.

Bei Fintechs ist ein großes Thema ja jenes der Sofortkredite. Wird es Banken bald nur mehr für Großkredite brauchen?

Vieghofer: Das glaube ich nicht. Bei Konsumkrediten geht die Entwicklung zwar in diese Richtung. Banken wird man langfristig aber immer für Entscheidungen brauchen, die wirklich einschneidend sind. Wenn ich nur digital mein Bankleben lebe, dann werde ich niemanden finden, der mich unterstützt, wenn ich vor großen persönlichen Herausforderungen, wie z. B. Jobverlust oder Scheidung, stehe. Hier eine regionale Ansprechperson zu haben, die die Situation versteht und sich um eine Lösung bemüht, ist das Thema. Der Regionalbankberater wird eine Lösung finden, und darauf kann der Kunde vertrauen. Daher ist das Vertrauen in die Bank noch immer das wertvollste Gut einer Bank.

Ein kleiner Sidestep zum Thema Kryptowährungen: Wie hoch schätzen Sie das Potenzial ein?

Vieghofer: Das wurde schon stark thematisiert, weil der Bitcoin kurzfristig in die Höhe geschossen ist. Da gab es viele Anfragen. Jetzt hat der Hype nachgelassen. Bei Kryptowährungen muss man aufpassen, dass man die Technologie, die dahinter steckt, nicht mit der Währung verwechselt. Die Blockchain-Technologie dahinter wird sich meines Erachtens durchsetzen, zukünftige Arbeitsabläufe massiv erleichtern und Geschäftsmodelle verändern. Die Kryptowährung ist nur ein Produkt aus der Blockchain-Technologie. Wie sich diese durchsetzen wird, wage ich nicht zu prognostizieren. Hinter einer Währung steht ja immer ein Versprechen. Wenn ich jetzt den Euro hernehme, gibt es das Versprechen der Staaten, dieses Geld einzu lösen. Ich kann mit dem Euro zahlen. Bei Kryptowährungen fällt dieses Versprechen weg.

Welches Gefühl haben Sie dabei? Vieghofer: Für mich sind Kryptowährungen momentan noch nicht ganz nachvollziehbar. Und eigentlich ist das Wort Währung hier ja immer unter Anführungszeichen zu setzen. In Wirklichkeit ist die Definit ion von Kryptowährungen „virtuelles Gut“. Was auch immer das ist. Und genau das ist das Thema: Es gibt keine Aufsicht, es gibt keine rechtlich Verantwortlichen, die sich darum kümmern.

Werfen wir einen kurzen Blick in die Zukunft: Wie werden die Banken 2040 ausschauen?

Vieghofer: Ich glaube, dass sich Banken sehr stark verändern werden. Es wird wahrscheinlich neue Geschäftsfelder geben, zum Beispiel Datensicherheit, und manche Geschäftsfelder wird es künftig nicht mehr geben. Ob das jetzt der Zahlungsverkehr sein wird, das traue ich mir nicht zu sagen. Ich glaube, der Bankbereich muss sehr wach und flexibel sein. Was aber immer notwendig sein wird, ist das Vertrauen der Kunden in die Banken.