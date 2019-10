Herr Rohla, was muss die Idee eines Start-ups haben, damit sie bei Ihnen ankommt? In Ihrem Fall ist es bestimmt der Bezug zur Nachhaltigkeit?

Martin Rohla: Es gibt Faktoren, die vor der Nachhaltigkeit kommen. Du schaust dir die Leute an, die eine Idee haben, und versuchst zu spüren, wie sehr sie brennen für diese Idee. Ohne dass jemand brennt für das, was er macht, gibt es kein erfolgreiches Unternehmen.

Und dieses Brennen spürt man?

Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Ich war in meinem Leben einmal angestellt, 1987 in der Creditanstalt in New York, und dann nie wieder. Und ich habe in meinem Leben rund 50 GmbHs gegründet. Irgendwann spürst du das dann. Wir machen bei allen Start-ups auch eine sehr harte due diligence (Unternehmensprüfung, Anm.). Das sind die Grundvoraussetzungen, dass ein Projekt auch profitabel ist, denn sonst ist es wirtschaftlich nicht nachhaltig. Erst dann kommen die anderen Nachhaltigkeitsaspekte.

Wie wird Nachhaltigkeit definiert?

Nachhaltigkeit lässt sich sehr schön festmachen mit klassischen Definitionen: soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung. Soziale Verantwortung heißt: Sei ein netter Mensch zu anderen. Ökologische Verantwortung kannst du übersetzen mit „Tu nichts, was die nächste Generation bereuen würde“. Und ökonomische: Mach Gewinn damit. Nur dann bist du als Unternehmer nachhaltig.

Sie haben sich ja nach Ihrer Tätigkeit in New York geschworen, nie wieder bei einem Unternehmen angestellt zu sein. Haben Sie ein Unternehmer-Gen? Warum ist gerade Ihnen gelungen, wovon viele andere auch träumen?

rstmal musst du so ein riesiges Masel haben wie ich. Dass du geboren wirst in ein Land wie Österreich. Dass du Eltern hast, die, auch wenn du aus fünf Schulen fliegst, so lange geduldig sind, bis du maturierst. Ich hab mit 20,5 Jahren im Sacre Coeur in Pressbaum maturiert, mit lauter Vierern im Maturazeugnis. Zu diesen Dingen habe ich schon mal nichts beigetragen. Dann musst du auch eine gewisse charakterliche Grundprägung haben. Du darfst keine Angst davor haben, auf die Nase zu fallen. Ich quäle mein Umfeld oft mit so Sprüchen wie „Jedes Problem ist eine verdeckte Chance“. Denn vielleicht war mein Plan A in Wirklichkeit schlecht, und der Plan B, C oder D ist es dann. Das ist auch ein Faktor, den ich bei allen anderen erfolgreichen Unternehmern feststelle: Entscheidungsfreude.

Sie haben in einem Interview einmal gesagt: „Ich will keine Meinungen mehr haben müssen, sondern Menschen mit Haltung um mich herum haben.“ Wie meinen Sie das?

Es geht mir irrsinnig auf die Nerven, mit Leuten zu diskutieren, die mich mit Meinungen terrorisieren, und nach zwei Fragen kommst du drauf, die haben keine Ahnung, wovon sie reden, die wollen nur eine Meinung haben. Je älter ich werde, umso öfter leiste ich mir den Luxus, keine Meinung zu haben.

Und was definieren Sie als Haltung?

Gerade dann, wenn du dich mit dem Nachhaltigkeitsbereich beschäftigst, musst du ein Wertegerüst definieren. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, das ist für mich ein stabiler Faktor in meinem Leben. Es gibt die drei göttlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung. Glauben hat ja nicht unbedingt mit Religion zu tun. Sondern dass du glaubst, dass die Dinge besser werden, wenn du mit den Menschen liebevoll umgehst. Dann gibt’s die vier Kardinaltugenden: Bescheidenheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Klugheit. Wenn du diese sieben Werte ernst nimmst, ergibt sich daraus eine gewisse Grundorientierung, die dir bei vielen Entscheidungen hilft.

Für wie wichtig erachten Sie es im Zuge von Unternehmertum zu scheitern? Das wird ja sehr häufig propagiert in diesem Zusammenhang.

Da ist die Frage: Was heißt scheitern? Manche empfinden es ja schon als Scheitern, wenn der Plan A nicht funktioniert hat, aber das war ja nur eine Stufe auf dem Weg hinauf.

Scheitern ist also wichtig? Oder Resilienz? Resilienz ist wichtig. Diese Grundhaltung eben zu sagen, „jedes Problem ist eine versteckte Chance!“ Da gibt’s noch so einen Spruch, den ich liebe: „Lets cross the bridge when we get there.“ Dass du dich erst dann mit den Dingen beschäftigst, wenn sie aktuell sind. Wahnsinnig oft kannst du etwas nicht planen.

Sie haben ein breites Beteiligungs- und Firmenspektrum. Wie kommen Sie zu Ihren Ideen?

Ich hab ununterbrochen Ideen. Das ist vielleicht das, was mir der liebe Gott in die Wiege gelegt hat, mit der Kombination, dass ich im Umsetzen relativ gut bin. Die Challenge dahinter ist, dass du herausfindest, ob eine Idee ein Realisierungspotenzial hat. Bei der Stadtflucht Bergmühle, bei der Idee, die erste Agritourismo außerhalb Südeuropas zu machen, da haben alle gesagt, das ist eine depperte Idee. Die wirtschaftliche Idee – als Biobauer, der ich ja auch bin – ist die Wertschöpfungskette „from field to the fork“ – alle Zwischenketten bis zum Konsumenten auszuschalten. Ich bin drei Jahre lang jedes Wochenende dort gestanden und hab den Grüßaugust gespielt. Weil ich gemerkt habe, dass diese relativ absichtslos begonnene Geschichte eine irre Substanz bekommt.

Abgesehen vom Finanziellen: Was reizt Sie an der Zusammenarbeit mit den Start-ups?

Da spielt uns im Augenblick eine Entwicklung total in die Hände, uns allen Unternehmern, die sich mit Start-ups und Nachhaltigkeit beschäftigen. Dass der Konsument mittlerweile fast nur noch Produkte kaufen will, die einen nachhaltigen Impact haben. Ich habe darüber nachgedacht, woran das liegt. Meine Erklärung: Es ist die Gegenreaktion auf den Rechtspopulismus. Diese Figuren wie Trump, Strache, Orban und Konsorten, die haben ihre recht große rechtspopulistische Bubble. Das hat zur Folge, dass sich die vielen Bubbles derer, die guten Willens sind, zusammenschließen und gemeinsam aktiv sind. Auf einmal kommt aus der humanistisch denkenden Zivilgesellschaft eine Gegenbewegung, die wird die Rechtspopulisten überrollen, da bin ich überzeugt. In fünf bis zehn Jahren sind die alle weg, weil sie überrollt werden von dem, was sie ausgelöst haben – dieser Gegenbewegung der „Gutmenschen“.

Deswegen macht es Spaß, mit Start-ups zusammenzuarbeiten?

Weil ich mit dem Know-how und der Expertise, die ich hab, und mit dem Geld, das ich bereit bin zu investieren, bei diesem Schwung mitmachen kann. Das Habibi & Hawara, das ist so ein Leuchtturmprojekt. Da machen wir jetzt zwei weitere Lokale auf, eines am Siebensternplatz und eines am Nordbahnquartier beim Praterstern. Wir wollen diesen Trend der Inklusion durch Geflüchtete als Mitentrepreneurs verstärken. Auch mit anderen Projekten, die an mich herangetragen werden – dann haben wir auch eine politische Wirkung. Beim Habibi & Hawara bilden wir Flüchtlinge zu Unternehmern aus.

Diesen Unternehmergeist wecken, in wem auch immer – wie kann das gehen?

Dadurch, dass es Fernsehsendungen wie „Zwei Minuten Zwei Millionen“ gibt. Dadurch, dass es Leute in Politik und Wirtschaft gibt, die das erkennen und fördern. Da haben wir mit Harald Mahrer einen großartigen Wirtschaftskammer-Präsidenten, der das lebt. Von der Politik passiert ja auch viel Gutes, das darf man nicht vergessen. Das hat nichts zu tun mit der jetzigen Regierung, sondern passiert schon lange. Mit der Wiener Stadtverwaltung habe ich zum Beispiel jetzt bei der Vergabe des Cobenzl sehr gute Erfahrungen gemacht. Die entscheiden schnell und haben echte Handschlagqualität. Ich habe prinzipiell allerhöchsten Respekt vor Politikern jeder Couleur, denn das ist wirklich ein Knochenjob.

Was hat sich durch Sie persönlich durch „Zwei Minuten Zwei Millionen“ verändert?

Das habe ich brutal unterschätzt. Ich kannte die Sendung nicht, ich schaue ja kaum fern. Ich dachte, das schauen sich 1.000 Freaks an. Aber die haben Marktanteile von 20 Prozent und manchmal mehr als 300.000 Zuschauer. Es gibt jetzt plötzlich mir unbekannte Leute, die ein Selfie mit mir wollen. Unlängst fahre ich am Gürtel mit meinem Moped spazieren, das Handy in den Helm reingesteckt. Da hält mich ein Polizist auf und diskutiert mit mir, ob das zulässig ist. Und plötzlich sagt er grinsend „Herr Rohla, haben Sie ein Start-up für mich?“ Strafe zahlen musste ich trotzdem ... Ich versuche diese Popularität jetzt zu gebrauchen, um die Aufmerksamkeit auf die Projekte zu lenken, die grad Aufmerksamkeit brauchen.

Geht das auch ins Negative?

Das ist mir prinzipiell wurscht. Was Leute über mich reden, ist mir sowas von blunzen, ich kanns gar nicht in Worte fassen. Viel Feind, viel Ehr!

Was sollte die Politik in Österreich noch um- setzen, um der Start-up-Landschaft und den Investoren unter die Arme zu greifen?

Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich einer der European Angels bin, das ist der EAF, ein Fonds, der von der Europäischen Kommission gegründet wurde. Die suchen sich in Europäischen Ländern bis zu zehn Business Angels aus und verdoppeln das, was die bereit sind zu investieren. Und die fragen nicht wofür. Allein dass ich mein eigenes Geld investiere, ist ausreichend als Proof, dass es ok ist. Dem ging natürlich ein intensiver Prüfungsprozess meiner Person voraus. Aber ohne den EAF gäbe es zum Beispiel das Habibi & Hawara nicht. Da steckt eine gute Million Euro drin. Das wäre mir allein zu viel gewesen. So etwas noch zu verstärken wäre gut. Aber die Förderlandschaft ist grundsätzlich gut in Österreich.

Welche ist die eine Sache, die Sie einem Start-up raten, wenn es erfolgreich sein will?

Drei Sachen! Jedes Problem ist eine versteckte Chance. Lets cross the bridge when we get there. Und: Rasche Entscheidungen treffen. Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.