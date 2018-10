NÖN: Der Klimawandel macht sich bemerkbar. Hitzeperioden nehmen zu. Wie wirken sich diese Entwicklungen auf die Landwirtschaft aus?

Hermann Schultes: Das Wetter ist für uns in der Landwirtschaft die wichtigste Produktionsvoraussetzung. Jeder spürt, dass die Schwankungen und Extreme zunehmen. Und das heißt für uns mehr Ertragsrisiko, mehr Preis risiko und manches Mal auch den Verlust der Ernte und des Futters für die Tiere.

Was kann man tun?

Schultes: Der Durumweizen zum Beispiel, aus dem Nudeln gemacht werden, war früher ausschließlich Sommerweizen und ist heute dank neuer Sorten überwiegend Winterweizen. Er wird im Herbst gesät und vor der Sommerernte reif. Das Risiko von fehlenden Niederschlägen im Sommer brauchen wir so nicht mehr tragen. Auch Braugerste wurde lange ausschließlich als Sommerung im Frühjahr angebaut. Das funktioniert jetzt aber nicht mehr. Stattdessen wird Braugerste immer öfter als Winterung im Herbst angebaut. Immer wichtiger wird auch die Möglichkeit der Wasserversorgung durch Beregnung. Da werden wir großräumig und überregional das Wasser bereitstellen müssen, weil manche Kulturen, wie etwa Erdäpfel, Zuckerrüben, Zwiebeln und andere, nur angebaut werden können, wenn man mit einer sicheren Ernte rechnen kann. Und dazu braucht man in trockenen Jahren diese Wasserversorgung.

Welche Probleme bringt die Hitze noch mit sich?

Schultes: Durch die Trockenheit und die hohen Temperaturen vermehren sich schädliche Insekten. Wir haben heuer hohe Ausfälle bei der Zuckerrübe. Auch Erdäpfel sind durch Drahtwürmer sehr stark geschädigt, doch Bekämpfungsmittel wurden gestrichen. Und im Wald sehen wir, dass der Borkenkäfer gewaltige Schäden an den Fichten verursacht. Das wird das Bild des Waldviertels verändern. Weil die Fichten, wenn sie befallen werden, geschlägert werden müssen und viele, viele Hektar mittlerweile befallen sind. Teilweise gibt es Totalausfälle.

Wie sieht die Ernte 2018 aus? Wo gibt es Einbußen?

Schultes: Die Ernte liegt unter dem langjährigen Durchschnitt, ist aber regional sehr unterschiedlich. Die Regenfälle kommen heftiger und kleinräumiger. Eine Wolke regnet sich aus und drei Kilometer weiter ist gar nichts außer Trockenheit. In Niederösterreich waren der Norden, das Waldviertel, das Weinviertel und das westliche Mostviertel schwer betroffen. Das kann in manchen Orten dazu führen, dass nur ein Drittel des Normalertrages geerntet werden kann und im Grünland die Hälfte des Aufwuchses fehlt. Wenn dann nur die halbe Menge an Futter da ist und die Vorräte vom letzten Jahr gering sind, weil es da auch schon trocken war, ist es eine extrem kritische Situation, in der möglicherweise nicht alle Tiere über den Winter gehalten werden können.

Wie kann man dabei helfen?

Schultes: Wirkliche Hilfe kommt nur aus der Dürreversicherung. Sie ist aber so neu, dass viele Bauern noch nicht versichert sind. Direktzuschüsse für Tierhalter und Notkredite werden angeboten.

Was sagen Sie zur Änderung des NÖ Jagdgesetzes? Dazu, dass der Wolf abgeschossen werden kann, wenn Schäden drohen?

Schultes: Wölfe sind Tiere der Wildnis. Wir müssen es den Wölfen möglichst schwer machen, sich dort aufzuhalten, wo Menschen leben. Wenn es uns nicht gelingt, die Wölfe scheu zu machen, werden sie uns immer näher kommen. Richtig ist, wenn sich der Wolf vor dem Menschen fürchtet. Falsch ist, wenn sich der Mensch vor dem Wolf fürchten muss. Daher müssen die Wölfe beschossen und vertrieben werden. Problemwölfe müssen entnommen werden, das muss man so lange tun, bis sich die Wölfe vom Menschen fernhalten.

Es wird behauptet, dass der bürokratische Aufwand nirgendwo so hoch ist wie in der Land- und Forstwirtschaft. Stimmt das?

Schultes: Dass sich durch politische Änderungen und Entscheidungen Steuern, Ausgleichszahlungen, Vorschriften immer wieder ändern, macht uns das Leben sehr, sehr schwer. Wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass die Verhältnisse länger gelten, könnte man sich besser darauf einstellen. Vorschriften, Auflagen und der Papierkrieg, der durch die Wünsche des Handels entsteht, machen es immer schwerer. Jeder, der sich anschaut, was ein Bauer alles berücksichtigen muss, hat erstens großen Respekt und zweitens versteht er unseren Wunsch nach Vereinfachung.

Kaum ein anderer Sektor ist derart technologisiert wie die Land- und Forstwirtschaft. Was braucht es, um hier auch in Zukunft voranzukommen?

Schultes: Wir brauchen eine flächendeckende Glasfaser-Versorgung, weil wir ein schnelles, verlässliches, ausfallsicheres Internet am Land brauchen und die technische Entwicklung auch in der Landwirtschaft immer stärker auf digitalen Prozessen beruht. Nehmen wir zum Beispiel einen Melk-Roboter. Wenn er eine Störung hat, muss das in kürzester Zeit auf das Handy des Bauern gemeldet werden können. Verlässlich, auch wenn er gerade am Feld oder im Wald ist. Denn: Ein solcher Ausfall ist eine große Belastung für die Tiere, wenn sie nicht zu gewohnten Zeiten gemolken werden können. Wenn junge Leute einen kreativen Beruf haben und zu Hause am Land arbeiten wollen, dann brauchen sie eine gute Datenanbindung – genauso wie in der Stadt. Und: Landwirte müssen jederzeit ins Internet kommen, um ihre administrativen Aufgaben erledigen zu können.

Es geht aber nicht nur um digitale Unterstützung, sondern auch um Muskelkraft. Bei der Ernte werden ja auch immer Arbeitskräfte benötigt. Was war hier heuer die Besonderheit?

Schultes: Die heurige Situation bei der Ernte war extrem schwierig, weil wir einen späten Vegetationsbeginn, eine rasche Entwicklung und eine frühe Ernte bei vielen Kulturen gehabt haben. Die Ernte hat sich zusammengeschoben und es waren plötzlich viele Menschen notwendig, um die Arbeit erledigen zu können. Erntehelfer waren aber in Österreich nicht zu finden und in Europa nur schwer. Dort, wo die Menschen bereit waren, waren wir durch das Kontingent blockiert. Dank eines Gespräches mit der Sozialministerin über die Freigabe des ursprünglich im Herbst schon genehmigten Kontingents und angesichts der dramatischen Situation im Wald können wir jetzt das erweiterte Kontingent ausschöpfen. Ein schwieriger Faktor ist auch, dass bei Menschen, die in der geringsten Kollektivvertrag-Ebene arbeiten, fast die Hälfte der Arbeitsplatzkosten an die öffentliche Hand abgeliefert werden muss. Die Menschen tragen eine sehr hohe Last am Sozialstaat und an den Steuern. Und damit sind diese Arbeitsplätze bei uns teurer als in Deutschland. In Deutschland bekommen die Leute netto mehr auf die Hand als bei uns, obwohl sie bei uns teurer sind. Eine Entlastung der Sozialkosten für unsere Mitarbeiter ist dringend notwendig. Damit ihnen das Geld auf der Hand bleibt.

Mit Dezember übergeben Sie Ihr Amt an Johannes Schmuckenschlager. Welche Schwerpunkte, Ziele und Wünsche verfolgen Sie bis dahin?

Schultes: Die Planung einer Wasserversorgung aus der Donau für die immer trockener werdenden Regionen. Da arbeiten wir an einem Konzept, das wir hoffentlich bald in eine ernsthafte Planungsphase führen können. Ein weiteres Anliegen ist die Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung, damit jeder Gast weiß, woher das Fleisch und die Eier kommen. Und: Auch wenn die Österreicher österreichische Produkte suchen, gibt es noch Bereiche, in denen wir die Herkunft nicht transparent zeigen können. Beim Faschingskrapfen zum Beispiel können wir nicht sagen: „Der ist aus Österreich“, weil es kein AMA-Gütesiegel für Getreide gibt. Wir brauchen dieses Qualitätssiegel für Getreide und Eiweißfutter. Es ist wichtig, dass die Konsumenten wissen, was aus Österreich ist, dass es eine Herkunftskennzeichnung gibt, auch in diesen Bereichen. Damit die Konsumenten sich für Produkte aus Österreich entscheiden können, diese fair bezahlen und der Bauer das kriegt, was in so schweren Zeiten am meisten gut tut – und das ist Wertschätzung.