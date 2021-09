NÖN: Das abgelaufene Jahr war trotz Pandemie bei der NV ein sehr gutes Geschäftsjahr, zählen die Versicherungen zu den Gewinnern der Krise?

Stefan Jauk: Zu den Gewinnern würde ich nicht sagen, aber in Zeiten der Pandemie haben sich viele Leute hingesetzt und die Versicherungen durchgeschaut, deshalb hatten wir ein starkes Wachstum im Vorjahr, und auch im laufenden Jahr läuft das Geschäft fast in allen Sparten sehr gut. Vor allem auch die Unwetterereignisse der letzten Wochen und Monaten haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass man einen guten Versicherungsschutz hat.

Hat sich das Sicherheitsdenken der Bevölkerung in der Krise verändert?

Jauk: Ich glaube ja. Aber nicht nur durch die Krise, sondern auch durch den Klimawandel und die aktuellen Unwetterereignisse. Die Leute legen großen Wert darauf, entsprechend abgesichert zu sein.

Was sind neben diesen Unwetterereignissen in Zukunft die weiteren Herausforderungen für die Versicherungsbranche?

Jauk: Also bei den derzeitigen Schadenshöhen muss ein Schulterschluss zwischen Politik und Versicherungswirtschaft passieren, weil die Versicherungen allein das nicht mehr stemmen werden. Darüber hinaus trifft auch das Niedrigzinsniveau nicht nur die Banken, sondern speziell auch die Versicherungen. Ein Zukunftsthema wird deshalb die fondgebundene Lebensversicherung sein, weil die klassische Lebensversicherung aufgrund des Zinsniveaus an Attraktivität verloren hat. Und auch das Thema Nachhaltigkeit wird uns beschäftigen. Das fängt beim Papierverbrauch an, den wir in den letzten 13 Jahren um 65 Prozent reduziert haben, geht bis zur Umstellung auf Ökostrom in unserer Zentrale, bis hin zu Mitarbeiter-Stellplätzen für E-Bikes.

Zu Ihnen persönlich. In Niederösterreich sind Sie vielen als Obmann des Bauernbund-Balls bekannt. Wird es 2022 einen Ball geben.

Jauk: Das hängt von der Entwicklung der Corona-Situation und den damit verbundenen Auflagen und Regelungen ab. Wenn es möglich ist, wird der niederösterreichische Bauernbundball am 15. Jänner 2022 wieder im Austria Center stattfinden.