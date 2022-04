Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger: „Wir sind unabhängig“

Werbung

NÖN: Die Oberbank eröffnet in St. Pölten eine neue Landeszentrale für Niederösterreich und das Burgenland. Wieso?

Franz Gasselsberger: Wir haben 1985 in St. Pölten den ersten Standort außerhalb unseres Kerngebietes eröffnet. Damals war das ein mutiger Schritt meiner Vorgänger. Es war aber ein Schritt, der sich bezahlt gemacht hat – heute gehören Niederösterreich und das Burgenland zum Kerngebiet. Diese Investition hier in St. Pölten ist das klare Bekenntnis, unsere Geschäftstätigkeit in dieser Region weiter auszubauen.

Heißt das, dass Sie zusätzliche Filialen eröffnen werden?

Gasselsberger: Wir verfügen über genügend Standorte. Anders als andere Banken sperren wir aber keine zu, weil wir uns stets in die großen Wirtschaftszentren gesetzt und dadurch kein Kostenproblem haben. Aber wir werden die Angebote in den bestehenden Filialen weiter ausbauen. Denn das Bedürfnis nach Beratung ist in der Pandemie in allen Geschäftsbereichen massiv gestiegen.

Corona, Inflation, Ukraine-Krieg – wie wirken sich diese Krisen auf die Kunden aus?

Gasselsberger: Die Kunden realisieren immer mehr den Realwertverlust ihres Vermögens und ihrer Einlagen. Bei der aktuellen Inflationsrate ist das Geld in drei Jahren um 20 Prozent weniger wert. Sie suchen deshalb nach Alternativen. So werden plötzlich auch Anleihen wieder attraktiv. Die Kunden wählen aber genau aus, in was sie investieren – 30 Prozent der Fonds, die wir verkaufen, gehen in nachhaltige Produkte. Das heißt auch, dass wir analysieren, wie viel CO 2 durch unsere Firmenkredite verursacht wird. Der Ukraine-Konflikt war für diese Entwicklung ein Turbo.

Was bedeutet diese Entwicklung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank?

Gasselsberger: Ich bin 63 Jahre alt, 40 Jahre bei der Oberbank und leite sie seit 20 Jahren. Ich weiß aber, dass ich nur mit meiner Routine die Bank nicht mehr führen kann. Die Herangehensweise und das Denken des gesamten Managements müssen sich grundlegend ändern. Denn es findet ein Kampf um die besten Köpfe statt. Das heißt, wir müssen uns am Markt als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, wir müssen die besten Menschen für uns begeistern und wir müssen die Mitarbeiter an uns binden.

Banken gibt es in Niederösterreich viele. Was zeichnet die Oberbank im Vergleich aus?

Gasselsberger: Wir sind die ertragreichste Bank Österreichs. Davon profitieren Kunden und Aktionäre, aber über ein Beteiligungsmodell auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Möglich ist das nur, weil wir unabhängig sind und unsere Entscheidung hier in der Region treffen.