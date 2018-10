NÖN: Wie wirkt sich der Klimawandel auf die heimische Landwirtschaft aus?

Stephan Pernkopf: Die Situation ist dramatisch. Unsere Bauern sind die ersten realen Opfer des Klimawandels. Die massive Trockenheit hat zu erheblichen Ernteausfällen im Ackerbau und im Grünlandbereich geführt.

Die Forstwirtschaft hat mit dem Borkenkäfer zu kämpfen – wie ist die Lage?

Pernkopf: Es gibt in einigen Regionen eine richtige Borkenkäfer-Epidemie in noch nie bekanntem Ausmaße. Hauptbetroffen sind die Bezirke Horn, Waidhofen an der Thaya und Zwettl sowie Randbereiche von Krems und Hollabrunn. Egal, ob man dort zwei oder 20 Hektar hat: Diesen Wald wird es nächstes Jahr in vielen Fällen nicht mehr geben, manche Bauern haben Totalausfälle. Das ist das Ergebnis des hitzebedingten Zusammenspiels von Trockenstress bei den Bäumen und im Gegenzug bester Lebensbedingungen für den Borkenkäfer. Hat der Käfer bei kaltem Wetter ein bis zwei Flüge, ist er jetzt schon beim dritten oder vierten Flug. Die persönliche Anspannung und die Existenzängste der Bauern sind groß.

Gibt es Unterstützung für die Bauern?

Pernkopf: Wir haben ein Hilfs paket mit der Bundesregierung geschnürt, das aus vier Punkten besteht. So werden bei einem laufenden Agrarinvestitionskredit die Kredite gestundet. Und es wird zinsenlose Überbrückungskredite geben. Punkt 2 ist die Hilfe zur Eigenvorsorge. Die Zuschüsse zur Risikoversicherung werden dabei zu 50 Prozent von Bund und Land gestützt. Dieser Satz wird ab 2019 auf 55 Prozent erhöht, um möglichst viele Bauern in diese Versicherung zu bekommen. Punkt 3: Es wird auch ein Forstpaket geben. Um in Zukunft klimafitte Wälder zu bekommen, gibt es eine finanzielle Unterstützung bei der Wiederaufforstung. Auch muss es nach Ablauf der Ökostromförderung eine Übergangslösung für die Hackschnitzelanlagen geben. Auch appelliere ich an die österreichische Wirtschaft, österreichisches Holz zu kaufen, um unsere Bauern zu unterstützen! Und viertens wird es einen Direktzuschuss für in Existenznot geratene Betriebe vom Bund und vom Land geben. An dieser Stelle will ich mich bei allen Bauern bedanken, die trotz der schwierigen Situation an die Zukunft glauben. Es ist nicht einfach, doch die Bauern können sich der Hilfe des Landes NÖ

sicher sein.

Was kann man tun, dass die Jungen die Landwirtschaft ihrer Eltern weiterführen?

Pernkopf: Zum einen an die Konsumenten appellieren, dass sie in der Region kaufen. Nach dem Motto: Wer weiter denkt, kauft näher ein. Es ist auch die Auf gabe von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und mir, nach Ablauf der jetzigen EU-Agrarförderung im Jahr 2020 ein faires und angemessenes Unterstützungsprogramm für die Bauern für die nächsten Jahre auszuverhandeln. Dazu zählen ein Umweltprogramm, ein Investitionsprogramm und ein Bergbauernprogramm. Das muss die Grundlage sein, um auch in Zukunft in der Landwirtschaft erfolgreich zu sein.

Das Thema Wolf war in den letzten Wochen in aller Munde und wurde viel diskutiert. Jetzt wurde in Niederösterreich ein neues Jagdgesetz beschlossen. Was ist nun erlaubt und was nicht?

Pernkopf: Die Sicherheit der Menschen muss an erster Stelle stehen. Wann Wölfe entnommen werden dürfen und wann es zu einer Vergrämung kommt, ist genau festgehalten. Das neue Jagdgesetz ist kein Freibrief zum Wolfabschuss. Es soll die Möglichkeit eines Abschusses als letztes Mittel einräumen – eben dann, wenn zum Beispiel eine Gefährdung für den Menschen besteht.

Letzte Frage: Warum soll man die Digitalisierung in der Landwirtschaft vorantreiben?

Pernkopf: Erstens ist sie eine Ar- beitserleichterung, zweitens trägt sie zur Umweltschonung bei, denn integrierter Pflanzenbau bringt z. B. nur dort den Dünger hin, wo auch Pflanzen wachsen, und so kommt es zu weniger Auswaschungen. Wichtig ist aber: Digitalisieren mit Maß und Ziel! Die Menschen dürfen nicht Sklaven der Digitalisierung werden, wir müssen die Nutznießer sein. Die Melk roboter oder die Präzisionslandwirtschaft im Ackerbau sind positive Beispiele. Davon profitieren alle und bessere Lebensmittel sind das Endergebnis. Klar ist: Das bäuerliche Handwerk darf nicht von Daten beherrscht werden, sondern von Gefühl, von Instinkt und vom handwerklichen Können – das wird auch in Zukunft so bleiben.