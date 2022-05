Uniqa zieht Bilanz: Versicherer spüren Long Covid

Werbung

NÖN: Wie haben sich die Unwetter 2021 in NÖ bei Ihnen als Versicherer ausgewirkt?

Thomas Zöchling: Wir hatten mit 11.000 Schadensfällen doppelt so viele wie in einem durchschnittlichen Jahr. Das waren vor allem Hagelschäden bei KFZ und zerstörte Fassaden und Dächer. In einem normalen Jahr beläuft sich die Schadenssumme auf 14 Millionen Euro, 2021 waren es 35 Millionen.

Peter Humer : Wir hatten noch nie so eine hohe Anzahl an Totalschäden bei den KFZ. Das war für uns das größte Ereignis in der Geschichte – für die gesamte Versicherungswirtschaft, aber auch für uns als Uniqa Österreich gesamt.

Geben Sie diese Summen durch Prämienerhöhungen an Ihre Kunden weiter?

Zöchling: In der KFZ-Versicherung haben wir die Prämien moderat indexiert. Im Bereich der Wohnungs-, Haushalts- und Immobilienversicherung gibt es den sogenannten Baukostenindex, der automatisiert jedes Jahr festgelegt wird und aktuell bei rund 10 Prozent liegt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen dieses Indexes, der für die gesamte Versicherungswirtschaft gilt, und bringen auch entsprechende Anhebungen der Versicherungssumme mit sich.

Aber gerade im Bau hat es ja enorme Preissteigerungen gegeben .

Zöchling: Richtig, wir informieren unsere Kundinnen und Kunden daher, dass es wichtig ist, ihre Versicherungen anzupassen. Für das bestehende Versicherungsgeschäft gibt es diesen Baukostenindex, wo letztendlich die Versicherungssummen und die Prämien angepasst werden. So kommt es auch zu keiner Unterversicherung. Der Bestandskunde muss sich keine massiven Gedanken machen. Wenn aber Zubauten und zusätzliche Investitionen gemacht wurden, ist es immer wichtig, dass man sich auch die Versicherungssumme anschaut.

Gesundheit stand in den letzten zwei Pandemie-Jahren hoch im Kurs. Private Krankenversicherungen waren stark nachgefragt. Weiterhin?

Humer: Die Nachfrage ist so hoch wie noch nie. Wir merken das im ambulanten Bereich, aber auch bei den Spitalsversicherungen Sonderklasse. Immer mehr Junge fragen nach. Das hat mit den Gesundheitsleistungen zu tun. Warum? Das Thema Long Covid ist medial und bei unseren Kundenanfragen sehr präsent. Wir haben so viele Nachfragen wie noch nie bezüglich der Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten von Long Covid. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden hier Informationen und Lösungen.

Sparen die Menschen in diesem hohen Inflationsumfeld bei Versicherungen ein?

Humer: Das Thema Teuerung und die Frage „Wie viele Investitionen kann ich noch in Versicherungen setzen?“ ist natürlich präsent in der Bevölkerung. Wir spüren, dass sich da die Menschen intensiv mit dem Thema Versicherungen beschäftigen, und beraten sehr gerne.

Zwei bis drei neue Uniqa-Standorte kommen in NÖ heuer dazu. Bei den Banken geht der Trend in die andere Richtung mit Filialschließungen.

Zöchling: Ja, wir investieren. Als Uniqa sind wir regional aufgestellt. Wir wollen, dass unsere Berater bei den Kundinnen und Kunden sind. Wir hatten im Vorjahr 56 Standorte und haben auf 64 erhöht. Diese Standorte bestehen einerseits aus unseren eigenen, angestellten Außendienstmitarbeitern und 53 Standorte haben wir von exklusiven Partnern, unsere sogenannten Generalagenturen. Wir gehen den Weg der Regionalität bewusst und sind in Niederösterreich der Versicherer mit den meisten Standorten.

In Sachen Ökologisierung arbeiten Sie bundesweit mit dem Haager Energieeffizienz-Dienstleister Cleen Energy zusammen. Was passiert da hierzulande?

Humer: Wir versuchen österreichweit unsere Servicecenter mit Solaranlagen, Photovoltaik und Stromtankstellen auszurüsten. Wir ökologisieren unseren gesamten Fuhrpark in Richtung Elektromobilität und Hybridtechnologie und wir optimieren unsere Standorte in allen Bereichen. Auch in Niederösterreich, wo die größeren Standorte so ausgerüstet werden.

Männer gelten als notorische Vorsorgemuffel und nehmen weniger Versicherungsleistungen in Anspruch als Frauen, gern gesehenes Klientel also für Sie als Versicherer?

Zöchling: Wie ist es in der Praxis? Die Frau sorgt dafür, dass der Mann zum Arzt geht. Ich bekomme von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit, dass in Beratungsterminen, die Frauen vereinbaren, die Themen Personenversicherung und Krankenversicherung auf etwas mehr Interesse treffen.

Humer: Wir haben Unisex-Prämien und unterscheiden nicht zwischen Mann und Frau. Betrachten wir die Gesamtlaufzeit einer Versicherung, sind die Leistungen ident. Frauen beziehen durch Schwangerschaften in jüngeren Jahren mehr Leistungen, im Alter sind sie aber gesünder. In unseren Krankenversicherungsstatuten sind Vorsorgeuntersuchungen inkludiert. Das heißt, wir bemühen uns auch um Prävention, damit das nicht nur eine Krankenversicherung, sondern auch Gesundheitsvorsorge ist.

Österreich ist gesät mit einer Unmenge an Versicherern. Warum sollte jemand gerade Ihre wählen?

Zöchling: Uniqa ist jung, dynamisch, innovativ und der Marktführer als Gesundheitsversicherer. In Niederösterreich sind wir überall vertreten, können alle Sparten abdecken und wir sind am Zahn der Zeit mit unserem Strategieprogramm Uniqa 3.0. Ein wesentliches Ziel ist, mit neuen, flexiblen Modellen der attraktivste Arbeitgeber zu werden, damit sich unsere Leute wohlfühlen und motiviert sind. Für unsere Kundinnen und Kunden wollen wir, dass unsere Mitarbeitenden ihre Lebensbegleiter in allen Bereichen sind. Darum arbeiten wir mit unserem regionalen Netz und werden uns nicht aus der Region zurückziehen.

Humer: Ein ganz wichtiges Argument ist auch: Wir sind ein österreichischer Versicherer. Die Entscheidungen werden in Österreich getroffen und wir sind extrem regional aufgestellt, das heißt in neun Bundesländern tätig. Die Regionalität und die Nähe zum Kunden sind unsere Riesenvorteile.

In China erprobt man ein „Social Credit System“, das den eigenen Lebensstil laufend bewertet und eine entsprechende Bonität erstellt. Mit Smartphone, Videoüberwachung und SmartWatch ginge dieses Monitoring zumindest technisch auch bei uns schon recht gut. Werden Raucher, Übergewichtige und Bewegungsmuffel bald höhere Prämien zahlen müssen?

Humer: Das Thema Datenschutz ist enorm wichtig in Österreich und Datenschutz ist gleichzeitig Kundenschutz. Daran halten wir uns sehr intensiv in der gesamten Versicherungswirtschaft. Für Präventationsmaßnahmen wie die Vorsorgeuntersuchungen oder unser Beratungsangebot durch Vitalcoaches können sich die Kundinnen und Kunden freiwillig entscheiden – wir beobachten dabei keine Gesundheitsdaten. Nur beim Einstieg in die Krankenversicherung ist es notwendig, die Gesundheit der Kundin oder des Kunden mithilfe von Fragen zu beurteilen. Je jünger jemand ist, umso leichter ist das. Aber ein Malussystem für den Lebensstil ist in Österreich kein Thema und wir tracken unsere Kunden natürlich nicht.

Zöchling: Wir versuchen gerade zum Beispiel in Kooperation mit unserer Tochtergesellschaft SanusX im Bereich der Pflege, der mentalen Gesundheit und Vorsorge zusätzliche Leistungen zu unseren klassischen Versicherungsprodukten anzubieten. Auch im Betriebsbereich bieten wir Gruppenversicherungen in der Vorsorge und versuchen so, dem Unternehmen unter dem Aspekt „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ ein Paket zur Verfügung zu stellen. Aber kein Tracking von Verhaltensweisen. Ich glaube, das ist in China auch leichter. Wir wissen, wie dort die Bevölkerung überwacht wird. Das ist nicht der europäische Stil.