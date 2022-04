Wird es genug Erntehelfer geben, Herr Freistetter?

Werbung

NÖN: Der Ukraine-Krieg tobt seit knapp zwei Monaten. Was bedeutet das für die niederösterreichische Landwirtschaft, die jährlich tausende Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa beschäftigt?

Andreas Freistetter: Die ukrainischen Erntehelfer sind, neben jenen aus Rumänien, Polen oder etwa auch der Slowakei – ein wesentlicher Faktor. Die Betriebe versuchen, die fehlenden Kräfte zu kompensieren. Das wird sicherlich nicht überall gelingen und kommt auch auf die Gegebenheiten der Betriebe an. Wenn man schließlich bis zu 40 Leute ersetzen muss, vielleicht auch noch Stammpersonal, ist das eine Herausforderung. Ein positives Beispiel ist da der Erdbeerbetrieb „Wunderlich“ im nördlichen Waldviertel: Dort übernehmen jetzt viele aufgenommene Frauen, Kinder und Enkel jene Arbeiten, die zuvor das überwiegend ukrainische Stammpersonal erledigte.

Die Spargelsaison hat zuletzt begonnen. Spargelstechen ist recht arbeitsintensiv und kräftezehrend . ..

Freistetter: Ja, das stimmt, das ist schwere Arbeit. Frauen sind hier meist in der Verarbeitung tätig. Hier wird man, vor allem in größeren Betrieben, Alternativen brauchen. Aber ich bin durchaus zuversichtlich. Vonseiten der Landarbeiterkammer gibt’s zudem auch viele Überlegungen, um langfristige Verbesserungen in der Erntearbeit zu erzielen.

Und die wären?

Freistetter: Zuletzt haben wir den Mindestlohn angehoben – in Niederösterreich liegt dieser bei rund 1.580 Euro – und wir sind weiter um eine positive Entwicklung bemüht. Ein wesentlicher Faktor dafür wäre, eine Jahresbeschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft zu schaffen. Denn wenn etwa der Lebensstandard in Osteuropa steigt, wird es immer schwieriger werden, Erntehelfer zu finden.

Wie könnte eine Jahresbeschäftigung gelingen?

Freistetter: Wenn sich zum Beispiel mehrere Betriebe zu einer Genossenschaft zusammenschließen und Arbeitskräfte-Pools etablieren. So könnten mehr Arbeitskräfte in verschiedenen Betrieben in der Region Beschäftigung finden. Das macht aber nur Sinn, wenn die Betriebe nicht zu ähnlich sind: Sonst braucht jeder zur gleichen Zeit Helfer – und wenn die Arbeit getan ist, nicht mehr.

Noch mal zurück zum Spargel: Neben dem steht in Niederösterreich bis Juni und August noch die weitere Gemüseernte an, danach folgen die Obstbaumkulturen. Wird es genug Erntehelfer geben – oder rechnen Sie mit Ernteausfällen?

Freistetter: Den Großteil, sprich 80 bis 85 Prozent, werden wir schon abdecken können.