Wolfgang Ecker: „Der Krieg trifft uns schlimmer als die Pandemie“

Werbung

NÖN: Seit der Vorwoche sind Sie zwei Jahre Präsident der Wirtschaftskammer NÖ. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Wolfgang Ecker: Als ich gewählt wurde, waren wir mitten in der Pandemie. Wir wussten alle nicht, was auf uns zukommt. Es waren Herausforderungen für die Wirtschaftskammer, aber noch mehr für die Unternehmen. Für uns war wichtig, dass bei allen Informationen, die wir an unsere Betriebe weitergegeben haben, Rechtssicherheit sichergestellt war. Das war oft nicht so leicht, weil wir auf die Verordnungen warten mussten.

Was haben Sie aus dieser Zeit gelernt?

Ecker: Einiges. Vor allem die Teamarbeit war herausragend und hat perfekt funktioniert. Die Pandemie hat den Zusammenhalt gestärkt. Ebenso hat die Regionalität eine große Wertschätzung erfahren. Und ohne Pandemie hätte die Digitalisierung sicher länger gebraucht. Da sehen wir jetzt schon viele Vorteile.

Wenn Sie die Pandemie mit der aktuellen Krise aufgrund des Ukraine-Krieges vergleichen: Welche der beiden Krisen wird den Wirtschaftsstandort NÖ stärker treffen?

Ecker: Wenn alles kommt, was kommen könnte, sind die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine schlimmer als die Pandemie. Aber genau kann das keiner sagen, genauso wenig wie wir wissen, wie und ob uns die Pandemie im Herbst trifft.

Welche Branchen trifft es am meisten?

Ecker: Das geht quer durch alle Branchen. Aber jetzt sind auch die produzierende Industrie und das produzierende Gewerbe viel stärker als in der Pandemie betroffen.

Können Sie sich vorstellen, dass es wie in der Pandemie wieder staatliche Wirtschaftshilfen geben muss?

Ecker: Wir müssen als Unternehmer wieder versuchen, schnell in die Eigenverantwortung zu kommen. Es kann nicht sein, dass man bei einem leichten Gegenwind um Unterstützung schreit. Aber wenn Faktoren eintreten, mit denen man wirklich nicht rechnen konnte, wie bei den ausufernden Energiekosten, dann wird es Hilfen geben müssen. Aber der Bund und die Sozialpartner können nicht alle Probleme lösen.

Wo sind die Auswirkungen von Rohstoffmangel und der hohen Preise am meisten spürbar?

Ecker: Wir sehen das im Bau- & Baunebengewebe sehr stark. Das hat für mich einen bitteren Beigeschmack. Für heuer ist die Auftragslage noch gesichert. 2023 könnte es zu einem wirtschaftlichen Einbruch kommen.

Unabhängig von den Krisen beschäftigt der Mitarbeitermangel die Wirtschaft. Wie wird dem entgegengesteuert?

Ecker: Da gibt es mehrere Rädchen, an denen wir drehen. Ganz wichtig ist die Lehrlingsausbildung. Zum Glück haben wir steigende Lehrlingszahlen. Die Überarbeitung der Rot-Weiß-Rot-Karte gehört ebenso dazu. Ohne qualifizierten Zuzug wird es nicht gehen. Da entsteht bereits ein Wettbewerb in Europa um die Mitarbeiter.

Auch zwischen den Unternehmen herrscht ein Wettkampf um die Mitarbeiter. Ist das die Zukunft?

Ecker: Wir sind bereits dort. Jetzt bewerben sich mittlerweile die Unternehmen bei den Mitarbeitern, nicht umgekehrt. Das wird für uns ein großes Thema. Geld ist nicht mehr so wichtig, es geht vielen um die richtige Work-Life-Balance. Wir sind in einer neuen Arbeitswelt und darauf müssen wir reagieren.

Wo liegt sonst der Fokus auf Ihre künftige Arbeit?

Ecker: Wir bleiben bei der Lehrlingsausbildung dran, unterstützen die Betriebe dabei, Mitarbeiter zu finden und zu binden. Ebenso helfen wir Eltern und Jugendlichen bei der Berufsorientierung mit der App „BoToGo“, die wir gemeinsam mit der Arbeiterkammer entwickelt haben. Auch die Regionalität werden wir weiter fördern.