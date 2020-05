NÖN: Sie sind seit wenigen Tagen Präsident der Wirtschaftskammer, Ihre Vorgängerin war zwei Jahrzehnte im Amt und hat die Kammer dementsprechend geprägt. Wie wollen Sie die Organisation prägen?

Wolfgang Ecker: Der persönliche Stempel wird sehr geprägt von der jetzigen Zeit. Wir werden auch in unserer Organisation, wie das jetzt jeder Betrieb tun muss, umstrukturieren. Ich bin davon überzeugt, dass durch die Krise Digitalisierung bzw. Automatisierung viel schneller in der Wirtschaft fortschreiten. Wir müssen schauen, wie wir mit unserem Angebot mit der neuen Zeit gehen können. Und die wird kommen. Wir werden ein komplett neues Wirtschaftsleben bekommen.

Einige Ihrer inhaltlichen Schwerpunkte haben Sie ja bereits abgesteckt, etwa die Themen Steuern und Abgaben. Welche Themenschwerpunkte wird es noch geben?

Ecker: Bis vor kurzem bin ich durch die Lande gezogen und habe mich dafür eingesetzt, das Image der Lehre zu heben, damit wir Fachkräfte bekommen. Und innerhalb von Wochen ist alles anders. Das Thema Lehre wird zwar auch in der Zukunft natürlich eine wichtige Rolle spielen. Aber unsere Unternehmen haben jetzt andere Sorgen. Es werden sich neue Geschäftsfelder auftun, und es werden sich auch Geschäftsfelder schließen. Es werden auch nicht alle Betriebe schaffen. Aber da sehe ich uns als Interessensvertreter genauso wie das Land und den Bund gefordert maßgeblich mitzuwirken, dass sich die Anzahl derer, die es nicht schaffen werden, auf ein Minimum reduziert.

Wie viele werden es nicht schaffen?

Ecker: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin auch davon überzeugt, dass sehr viele sich ein Geschäftsfeld suchen werden, in dem es funktioniert. Es wäre unfair zu sagen, es werden x Betriebe nicht schaffen. Sie werden es vielleicht nur in der Branche nicht schaffen, in der sie jetzt tätig sind.

Kann sich das insofern auch positiv auf die gesamte Wirtschaft auswirken, indem man sagt, manche Betriebe hätten es in ihrem Geschäftsfeld ohnehin nicht mehr lange geschafft, und so wird dieser Prozess beschleunigt?

Ecker: Ja. Was ich damit aber natürlich nicht sagen will ist, dass es positiv ist, dass Betriebe zusperren. Vielleicht können einige etwas Positives aus der Situation dahingehend herausholen, indem sie sagen, ein anderes Geschäftsfeld ist möglicherweise besser. Es werden neue Märkte kommen, es werden alte Märkte gehen.

Unmittelbar nach Ihrer Wahl haben Sie die Ressortzuständigkeiten unter den Präsidiumsmitgliedern veröffentlicht. Wie wollen Sie die Arbeit mit dem Präsidium anlegen?

Ecker: Als Team. Daher auch die Ressortaufteilungen. Ich bin es gewöhnt aus meiner Firma, in einem Team zu arbeiten. Und ich habe auch gar nicht die Zeit dazu, alles alleine zu machen. Ich möchte uns im Sinne unserer Mitglieder so breit als möglich aufstellen.

Wenn man sich das neue Präsidium anschaut, dann fällt wie beim alten Präsidium auf, dass es – in diesem Fall mit Nina Stift – nur eine Frau gibt. Worauf führen Sie das zurück?

Ecker: Ich glaube, dass das nichts mit Mann und Frau zu tun hat. Ich habe darauf auch gar nicht geachtet. Es muss eine Person für eine Funktion geeignet sein, und es muss ihr Spaß machen. Es hätte genauso sein können, dass es vier Frauen sind.

Um noch einmal auf das Thema Corona zurück zu kommen: Welche Maßnahmen wird es brauchen, um die Wirtschaft zu beleben? Die Verlängerung der Kurzarbeit über die sechs Monate hinaus ist jetzt im Gespräch, ebenso hat Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer von einer gewaltigen Steuersenkung gesprochen.

Ecker: Beides wird es brauchen. Das hat auch die Krise gezeigt. Wir sind jetzt umso mehr gefordert, die Konjunktur wieder zu beleben und Kaufanreize zu schaffen. Wir werden natürlich harte Jahre haben. Aber wir werden das überstehen, genauso, wie wir die Finanzkrise überstanden haben.

Wie lang kann es denn dauern, bis sich speziell die Niederösterreichische Wirtschaft wieder erholt?

Ecker: In Niederösterreich sind wir in einem Bundesland, in dem wir es durch unseren Branchenmix unter den Unternehmen leichter haben werden. Die Bundesländer, die sehr auf einem Fuß stehen, vor allem wenn es der Tourismus ist, haben es da viel, viel schwerer. Aber wir werden sicher zwei bis drei Jahre brauchen, bis es wieder bergauf geht.

Die Finanzierung der Unterstützungen gerade für die Betriebe ist ein großes Thema. Sind Vermögenssteuern für Sie ein Thema?

Ecker: Nein. Das kann nur der falsche Weg sein. Steuern können überhaupt nicht der Weg sein. Für den Bund waren die besten Jahre jene, in denen die Wirtschaft floriert hat. Das Ziel kann daher nur sein die Wirtschaft zu beleben. Wenn sich dieses Rad wieder zu drehen beginnt, dann werden wir relativ rasch wieder auf der Überholspur sein. Das sehe ich für die Gemeinden genauso. Ein Unternehmer macht es ja nicht anders. Wer eine Durststrecke durchtauchen will, nimmt einen Kredit auf, hat einen Businessplan und hat den Kredit nach einer gewissen Zeit wieder abbezahlt.