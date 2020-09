1) Problemlage

Mit Einführung der abschlagsfreien Frühpensionen (Hacklerpension, Schwerarbeitspension, Berufsunfähigkeits-/Invaliditätspension, Sonderruhegeld) kam es zu Beginn des heurigen Jahres zu vielen Rückfragen und unterschiedlichen Reaktionen.

Zum einen waren jene erfreut , für die diese überraschende Rechtsänderung zum Vorteil wurde. Zum anderen gab und gibt es noch immer großes Unverständnis, dass Präsenzdienst- oder Zivildienstzeiten nicht als Abschlagsfreiheit begründende Versicherungszeiten gelten.

Außerdem finden es all jene Frühpensionisten, die bei deren Pensionierung vor dem 1. Jänner 2020 auch die notwendigen 540 Beitragsmonate einer Erwerbstätigkeit erfüllt hatten, als ungerecht , dass sie von dieser Abschlagsfreiheit nicht profitieren, zumal eine Neubemessung ab 1. Jänner 2020 nicht vorgesehen ist.

Nunmehr wird oftmals in Einzelfällen gefragt, ob es sinnvoll wäre, den künftigen frühesten Stichtag samt Pensionsbeginn um Monate des Präsenzdienstes/Zivildienstes hinauszuschieben, um noch durch weitere Beschäftigungszeiten die Abschlagsfreiheit zu erreichen?

Oder ob es überhaupt ratsam sei, die auf 540 noch fehlenden Beitragsmonate der Erwerbstätigkeit anzustreben und zu erwirtschaften, wenn dann vielleicht bei späterer Pensionierung die Abschlagsfreiheit gar nicht mehr gegeben sein sollte?

2) Zum Sachverhalt:

Am 19. September 2019 wurde vom Parlament die Abschaffung der Abschläge für Frühpensionen ab 1. Jänner 2020 beschlossen, wenn neben der Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen am Pensionsstichtag mindestens 540 Beitragsmonate einer Erwerbstätigkeit vorliegen. Zu diesen Beitragsmonaten der Erwerbstätigkeit zählen auch maximal 60 Monate an Kindererziehungszeiten. Präsenzdienst- oder Zivildienstzeiten werden hierfür aber nicht berücksichtigt.

Für Pensionsbezieher , die bereits vor dem 1. Jänner 2020 in Frühpension gegangen sind, ist trotz des Vorliegens von 540 Beitragsmonaten der Erwerbstätigkeit am Stichtag keine Abschlagsfreiheit ab 1. Jänner 2020 vorgesehen, und es kommt zu keiner Neubemessung unter Wegfall der Abschläge.

Es verbleibt leider lebenslang bei den am Stichtag festgestellten Abschlägen.

Frauen sind von dieser Regelung vorerst nicht unmittelbar betroffen, da die bis 1. Dezember 1963 geborenen Frauen noch ab dem 60. Lebensjahr die abschlagsfreie Alterspension beanspruchen können.

Mit der Heranführung des Regelpensionsalters der Frauen an jenes der Männer besteht dann für Frauen, die ab 2. Juni 1968 geboren sind, ein Regelpensionsalter erst ab dem 65. Lebensjahr.

3) Übersicht Abschläge

Sofern keine Abschlagsfreiheit besteht, gelten folgende Abschlagsregeln:

Bei der Langzeitversichertenpension: Abschläge pro Kalendermonat bis Regelpensionsalter von 0,35 Prozent (für drei Jahre also 12,6 Prozent)

Bei der Schwerarbeitspension: Abschläge pro Kalendermonat bis zum Regelpensionsalter von 0,15 Prozent (für fünf Jahre also neun Prozent)

Bei der Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditäts- bzw. Erwerbsunfähigkeitspension: Abschläge pro Kalendermonat bis zum Regelpensionsalter von 0,35 Prozent (maximal aber 13,8 Prozent).

4) Was kann empfohlen werden?

Es ist in jedem Einzelfall aufgrund des vorliegenden Sachverhalts zu prüfen und zu beurteilen, zu welchem Zeitpunkt aufgrund der bestehenden Rechtslage die Voraussetzungen für eine abschlagsfreie Frühpension erfüllt sein werden.

Dabei wird darauf zu achten sein, inwieweit sich dieser Zeitpunkt in der Zukunft befinden wird.

Entscheidend, ob es bei der bestehenden Abschlagsfreiheit bei Frühpensionen verbleibt bzw. ob und wann es zu einer Rechtsänderung kommen könnte, ist die Sozialpolitik.

Eine allfällige Abänderung der bestehenden Rechtslage kann nur durch das Parlament erfolgen.

Die Politik wird wohl von der möglichen Sogwirkung der abschlagsfreien Frühpension (statt Alterspension), von der Entwicklung der Antragszahlen und vom erhöhten Finanzbedarf beeinflusst werden.

Als Basis für sozialpolitische Entscheidungen wird wahrscheinlich auch der Langfristbericht der Alterssicherungskommission dienen. Dieser Bericht sollte bis Jahresende, spätestens aber bis März 2021 vorliegen.

Leider kann derzeit die bestehende Verunsicherung nicht besser aufgelöst werden. Aber ich werde die Entwicklung aufmerksam verfolgen und darüber aktuell berichten.