Pensionsanpassung und Werte ab 2023

Pensionsanpassung 2023:

Hinsichtlich der Pensionserhöhung wurde mit dem Pensionsanpassungsgesetz (PAG 2023) Folgendes geregelt und festgelegt:

a) Erhöhung um 5,8 Prozent , wenn das Gesamtpensionseinkommen brutto nicht mehr als 5.670 Euro monatlich beträgt.

b) Erhöhung um 328,86 Euro , wenn das Gesamtpensionseinkommen brutto über 5.670 Euro monatlich beträgt.

c) Erhöhung um 2,9 Prozent , wenn die erstmalige Pensionsanpassung eigentlich weniger als 2,9 Prozent ergeben würde.

Foto: Andrey Popov/Shutterstock.com

Die erstmalige Anpassung von Pensionen, deren Stichtag im vorangegangenen Kalenderjahr liegt, ist wie folgt aliquot von der vollen Anpassung vorzunehmen: Stichtag Februar 90 Prozent, Stichtag März 80 Prozent, Stichtag April 70 Prozent, Stichtag Mai 60 Prozent, Stichtag Juni 50 Prozent. Durch die Sonderbestimmung werden 2023 auch Pensionen mit einem Stichtag ab Juli 2022 mit 2,9 Prozent erhöht.

Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe all ihrer Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31. Dezember 2022 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen.

Bei der Feststellung des Gesamtpensionseinkommens bleiben aber Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, ein AZ-Bonus bzw. Pensionsbonus, bis 31. Dezember 2022 befristete Pensionen und Hinterbliebenenpensionen mit Auszahlungsbetrag null außer Betracht.

Bezieht eine Person zwei oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die zum Gesamtpensionseinkommen zählen, so ist jede Pension mit 5,8 Prozent zu erhöhen oder mit jenem Prozentsatz, der dem Anteil von 328,86 Euro am Gesamtpensionseinkommen entspricht.

Als Teil des Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom Sonderpensionsbegrenzungsgesetz erfasst sind, sowie Ruhe- und Versorgungsbezüge nach dem Bundestheater- bzw. Bundesbahnpensionsgesetz, wenn diese Leistungen im Dezember 2022 gebühren und der Pensionsanpassung unterliegen.

Direktzahlung:

Für Personen, welche ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und die im Jänner 2023 Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen mit einem Gesamtpensionseinkommen bis zu brutto 2.500 Euro monatlich haben, gebührt zum 1. März 2023 gesondert eine gestaffelte Einmalzahlung von maximal 500 Euro.

Diese Zahlung ist steuer- und abgabenfrei und beträgt bei Pensionen bis monatlich brutto 2.000 Euro 30 Prozent des Gesamtpensionseinkommens, aber höchstens 500 Euro.

Bei Pensionen über 2.000 Euro bis 2.500 Euro gilt eine Einschleifregelung, wobei der Wert von 500 Euro auf null absinkt.

Ausgleichszulagenrichtsätze:

Für das Kalenderjahr 2023 gelten folgende Richtsätze:

– Einzelrichtsatz: 1.110,26 Euro

– Grenzwerte für AZ-Bonus dazu: bei 30 Erwerbsjahren: 1.208,06 Euro, bei 40 Erwerbsjahren 1.443,23 Euro

– Familienrichtsatz: 1.751,56 Euro

– Grenzwert für AZ-Bonus bei 40 Erwerbsjahren: 1.948,08 Euro

– Richtsatzerhöhung für jedes Kind: 171,31 Euro

– Waise, einfach verwaist, bis 24 Jahre: 408,36 Euro

– Waise, einfach verwaist, über 24 Jahre: 725,67 Euro

– Waise, doppelt verwaist, bis 24 Jahre: 613,16 Euro

– Waise, doppelt verwaist, über 24 Jahre: 1.110,26 Euro

 Pflegegeld:

Die Beträge des Pflegegeldes werden mit 1. Jänner 2023 auf folgende Werte erhöht:

Stufe 1: 175,00 Euro

Stufe 2: 322,70 Euro

Stufe 3: 502,80 Euro

Stufe 4: 754,00 Euro

Stufe 5: 1.024,20 Euro

Stufe 6: 1.430,20 Euro

Stufe 7: 1.879,50 Euro

Außerdem entfällt ab 1. Jänner 2023 die Anrech- nung der erhöhten Familienbeihilfe.

Kostenbeiträge bei Heilverfahren (Kur/Reha):

– Täglich 9,37 Euro bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1.110,27 Euro bis 1.691,64 Euro

– Täglich 16,06 Euro bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1.691,65 Euro bis 2.273,03 Euro

– Täglich 22,76 Euro bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 2.273,03 Euro.

Ich bedanke mich bei allen Amtsträgern sehr herzlich für die verständnisvolle und lösungs-orientierte Zusammenarbeit im Jahr 2022! Und alles Gute für 2023!