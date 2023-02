Service: PVA-Sprechtage mit Anmeldesystem

Werbung

Diese Thematik habe ich mit PVA-Generaldirektor-Stellvertreter Thomas Samhaber erörtert und darf wie folgt berichten:

PVA-Kundendienst:

Der Kundendienst hat für die PVA nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert. Sie steht auch 2023 weiterhin schriftlich, online und telefonisch für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesstelle St. Pölten, weiters an insgesamt 21 regionalen Sprechtagsorten sowie in der regionalen Kundenservicestelle Amstetten beraten gerne. Im Jahr 2022 konnten mehr als 26.000 Kundinnen und Kunden mit mehr als 39.000 Anliegen persönlich beraten werden und außerdem wurden über die telefonische Serviceline mehr als 41.000 Auskünfte erteilt.

Die PVA bietet ein umfassendes Beratungsangebot , welches in vielfältiger Form in Anspruch genommen werden kann.

In der telefonischen Serviceline (050303-32170) können Kundinnen und Kunden aus Niederösterreich Auskünfte einholen oder einen Termin für eine persönliche Vorsprache in der Kundenzone der Landesstelle oder auf einer regionalen Beratungsstelle buchen .

Unter pva-lsn@pv.at ist die Landesstelle Niederösterreich für Auskünfte per Mail erreichbar.

Nach wie vor ist die PVA-Landesstelle Niederösterreich auch unter ihrer Postadresse (Kremser Landstraße 5, 3100 St. Pölten) für schriftliche Anfragen kontaktierbar.

Die Homepage der PVA unter www.pv.at bietet ein umfassendes Informationsangebot zu allen Themen der Pensionsversicherung (Informationsbroschüren, Anträge, Online-Antragstellung).

Regionale Sprechtagsangebote:

In Niederösterreich können sich Kundinnen und Kunden weiterhin an 21 regionalen Sprechtagsorten (Melk, Lilienfeld, Tulln, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs, Pöchlarn, Gänserndorf, Hollabrunn, Mistelbach, Korneuburg, Baden, Bruck an der Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat, Wr. Neustadt, Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/Thaya, Zwettl) sowie in der regionalen Kundenservicestelle Amstetten und in der Serviceebene der Landesstelle informieren oder persönliche Beratung in Anspruch nehmen.

Zum vereinbarten Termin sollte zur Prüfung der Identität immer ein Lichtbildausweis bereitgehalten werden.

Die regionalen Sprechtage finden unter dem Grundsatz der Bedarfsorientierung statt. Dies bedeutet, dass es keine fixen Anwesenheitstage in den Regionen gibt, sondern Sprechtage dann abgehalten werden, wenn aufgrund einer bestehenden Nachfrage Bedarf vorliegt.

Die Information, an welchen Tagen, für welche regionalen Standorte Termine vorgesehen sind, erhalten Kundinnen und Kunden dann bei der Anmeldung unter der telefonischen Serviceline 050303-32170 .

Die Wartezeit für Kundinnen und Kunden auf eine persönliche Beratung wurde seit 2020 durch fix vergebene Termine deutlich reduziert und gleichzeitig die Beratungsqualität erhöht , da ein genügend langer Zeitraum für ausführliche und kompetente Beratungen vorliegt. Vorsprechende Kundinnen und Kunden ohne Termin werden schnellstmöglich noch am selben Tag beraten, müssen jedoch mit einer allfälligen Wartezeit rechnen, bis ein Termin für eine persönliche Beratung frei ist.

Regionale Kundenservicestelle Amstetten:

In Amstetten wurde als Pilotprojekt eine regionale Kundenservicestelle errichtet, die sich sehr gut etablieren konnte. Durch die dauerhafte Be setzung des Kundenbüros von Montag bis Freitag konnten 2022 so rund 2.000 Kundinnen und Kunden vor Ort betreut werden. Termine für per sönliche Auskünfte können unter 050303- 32170 gebucht werden .

Die Pensionsversicherungsanstalt ist bemüht, das Konzept der regionalen Kundenservicestellen österreichweit auszubauen. Die Planungen hierzu sind aber noch nicht abgeschlossen.

Zur Information: Generaldirektor-Stellvertreter Thomas Samhaber war von 2015 bis 2022 Landesstellendirektor in Niederösterreich, ist mit den Gegebenheiten in Niederösterreich daher bestens vertraut und ist nunmehr österreichweit auch für die Belange des Kundendienstes verantwortlich.